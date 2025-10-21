Sagunto y Puerto de Sagunto: No. Canet d'En Berenguer, sí

Soy nacida en Sagunto. Y quiero a mi pueblo, Sagunto y Puerto de Sagunto, pero no me gusta mi pueblo. Y no me gusta, porque se ha convertido en un pueblo sucio, muy sucio, y en un estado de semiabandono, como “dejado de la mano de Dios”: con aceras destrozadas con peligrosos socavones, con pavimentos, en las mismas condiciones que las aceras, con grandes y continuos parches, con jardines llenos de suciedad por papeles, cajas de cigarrillos, colillas, con meadas y cagadas de perros. Propongo, Sr. Alcalde subir los impuestos a los propietarios, o/y poner multas, seguro que el problema se terminaba …. sigo, con malas hierbas que crecen en las paredes de casas y comercios deshabitados y, en gran medida, en un estado de deplorable abandono. Y todo esto ¡en el centro del pueblo!, de lo que adjunto fotografías.

Mal estado de una acera en el Port de Sagunt. / Levante-EMV

Y aquí tengo que hacer notar, que aunque lo descrito hasta ahora reza para los dos núcleos urbanos, Sagunto y Puerto de Sagunto, debo dar la razón a aquellos amigos, que - habiéndolo observado mejor que yo-, comentan que dicha situación es mucho más grave en el núcleo de Puerto de Sagunto. Y así es: Puerto de Sagunto, está ¡mucho peor!, más sucio, más deteriorado, más abandonado.

Y no digamos de los alrededores de la playa, de la que siempre me he sentido tan orgullosa, con esa gran extensión de suave arena y por su mar en el que tan fácil es bañarse: ¡un verdadero asco! Señores. Y, me repito: Con grandes socavones en el asfalto de las zonas de aparcamiento adyacentes al paseo, basura por donde mires, y más basura, en los cubos de la SAG siempre insuficientes- como la propia empresa, insuficiente en su desempeño-.

¿Por qué tanta ineficacia en lo público y en lo privado.¿Por qué?

Suciedad junto a varios contenedores del Port de Sagunt. / Levante-EMV

Y ¿el paseo marítimo?: ¡qué vergüenza propia y ajena! cuando en alguna ocasión me paseo por él con amigos españoles o extranjeros.¿Han oído hablar en este ayuntamiento del Turismo como fuente económica de nuestra comarca?. Pues a la vista de las evidencias: No, no han oído hablar…

Le pregunto Sr. Alcalde, como Gerente responsable del municipio. ¿Cuál es la razón de dicha desidia en la atención a algo tan básico?. ¿ No ama usted a la ciudad que gestiona?. Sé la respuesta, no se moleste: no, usted no la ama, porque si lo hiciera, sería, incapaz, de tenerla en tal estado de abandono, sí, triste, muy triste abandono. ¿Qué se puede esperar entonces, de un alcalde que no ama a su ciudad?…

Estrecha acera, con suciedad. / Levante-EMV

O quizá, es ¿qué usted y el equipo que dirige, se sienten desbordados con la gestión que llevan entre manos?. Entonces lo obvio, es que bien se busque más asesores, bien dejar la gestión en manos de otros que sí sean competentes.

O ¿es que no pagamos suficientes impuestos y ahora con el “basurazo” tienen intención de dejarlo todo “como los chorros del oro”…?

Alcorque vacío y lleno de suciedad en el Port de Sagunt. / Levante-EMV

A dichas preguntas, Sr. Alcalde, podrá usted responder, seguro, y yo acudiré a los” plenos” de los jueves próximos donde espero y deseo que tenga a bien hacerlo. Un amplísimo número (como usted sabe por las quejas de muchos de ellos en los plenos), sufrimos y mucho, por el estado de nuestra querida ciudad, que además tiene tantas posibilidades.

Una propuesta: pregunte al alcalde de nuestro pueblo vecino, Canet d’en Berenguer y copie su gestión. Ese sí, es un ejemplo de cuidar lo que aman.