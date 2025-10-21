Quart de les Valls da voz a la dignidad y la resistencia

Un centenar de personas asistieron a la conmemoración del Día de las Víctimas de la Dictadura y la Guerra Civil, el próximo del 31 de octubre, realizado en el Auditorio Municipal de Quart de les Valls .

Desde la Concejalía de Memoria Democrática se organizó con este objetivo esa charla coloquio bajo el título: “Testimonis Vius, Memoria Viva”, en la que participaron cuatro ponentes contando sus duras experiencias durante la época franquista, la transición y las consecuencias de ambas a la hora de hacer justicia y rescatar de las fosas a las víctimas del franquismo en la actualidad.

Los ponentes mostrando sus placas conmemorativas. / Ayuntamiento de Quart de les Valls

Testimonios

Los ponentes Fernando Cardona, quien fue miembro de una organización antifranquista, refugiado en Francia, sindicalista y varias veces detenido durante la Transición y Vicenta Gaspar, quien también militó clandestinamente en contra de la dictadura y también fue refugiada en Francia, explicaron en qué consistía su lucha desde finales de los años 60 y a qué peligros se expusieron defendiendo los valores democráticos y a la clase trabajadora. Al mismo tiempo, reivindicaron que en el presente se debe continuar luchando por esos derechos.

Paco Pinilla y Filomena Viedma, ambos familiares de víctimas del Franquismo, se centraron en otros episodios. El primero narró el costoso proceso de exhumación, pese a los años de democracia, en el caso de Mariano Pinilla, abuelo del ponente fusilado en Paterna. La segunda explicó la despedida de su padre José Viedma antes de ser fusilado y las consecuencias que vivió en su pueblo, al ser señalada como hija de represaliado franquista.

Al finalizar el acto, desde el Ayuntamiento de Quart de les Valls se agradeció el compromiso de los cuatro ponentes, con una placa de reconocimiento a sus luchas y aportaciones sociales, que les hizo entrega el concejal de Memoria Democrática, Jose Sevillà. Este último animó a que todos los ayuntamientos progresistas creen concejalías de Memoria Democrática y organicen actividades "para dar voz a estas sencillas personas, pero con enormes valores democráticos, muy pocas veces reconocidos o reconocidas y que son vitales para hacer frente en la actualidad a la ola reaccionaria y arcaica", como explica el concejal.