Una queja vecinal permite señalizar un punto peligroso en el Port de Sagunt

Las quejas vecinales han permitido reducir el peligro que presenta una acequia descubierta y llena de maleza en el Port de Sagunt. Fue a raíz de un escrito presentado por la asociación Forja sobre el canal que discurre al lado norte de la avenida Ingeniero Andoni Sarasola, un tramo "sin acera, que linda con el vial y que tiene uso peatonal", según detalla el presidente de la asociación, Ricardo Fernández.

En su queja, dirigida a los departamentos de Urbanismo y Policía Local, se alerta del "grave riesgo" que presenta esta infraestructura "para la seguridad" tanto de los viandantes, como niños, mayores o personas con movilidad reducida, como de los vehículos, que "tienen que maniobrar cerca de la acequia". De hecho, el representante vecinal denuncia que "se ha producido una gran cantidad de accidentes" tanto de peatones como de conductores de coches, motos y bicicletas.

Difícil visibilidad

Y es que este canal, cuya visibilidad se dificulta en muchos tramos por la maleza acumulada, también presenta suciedad con papeles, plásticos y aguas estancadas, que atraen insectos y animales de todo tipo y generan "un problema de insalubridad e higiene urbana, afectando a los vecinos y usuarios de la vía pública, obligados a soportar los malos olores o la presencia de ratas", según insiste Fernández.

En su escrito, fechado a 25 de septiembre, el presidente de la Asociación Vecinal la Forja, apelaba a una seria de leyes y ordenanzas que señalan de forma inequívoca al Ayuntamiento de Sagunt como el responsable de salvaguardar los principios de "seguridad, accesibilidad y salubridad", que en este espacio se ven absolutamente violentados.

Vallas y cinta

Señalización de la zona tras las quejas vecinales. / Ayuntamiento de Sagunt

Así y en respuesta a su reclamación para "adoptar medidas inmediatas de protección, con rejillas, barandillas o vallados, para eliminar el riesgo de accidentes", desde el consistorio se le comunicó esta semana que la Policía Local había procedido a señalizar la zona "de forma provisional", mediante la instalación de varias vallas de plástico con cinta de balizamiento.

Más actuaciones

En cualquier caso, Fernández confía en que las actuaciones municipales no se queden ahí y "se tape, cubra o entube la acequia", además de que "se limpie y desinfecte el tramo afectado para erradicar la acumulación de suciedad y la proliferación de animales e insectos".