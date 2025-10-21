Casi un tercio de las inversiones de Sagunt depende de la incierta venta de solares

A falta de incorporar todas las obras sujetas a los préstamos contratados durante los últimos ejercicios o a las transferencias de capital recibidas, el gobierno de Sagunt ha previsto para el próximo año unas inversiones que rozan los 13,2 millones de euros.

Según se recoge en el anexo que detalla estas actuaciones, casi un tercio de este montante, 4,2 millones de euros, depende de la siempre incierta venta de solares, mientras que casi 6 millones se financiarán a través de otra operación crediticia, casi una quinta parte está pendiente de la llegada de fondos europeos y apenas un 5 %, 617.228,33 euros, procederán de recursos ordinarios del ayuntamiento.

Barrio de Baladre

La principal intervención son los 5,2 millones reservados para la rehabilitación del barrio de Baladre a través del Pla de Barris. En un segundo escalón se sitúa el millón de euros reservado tanto para las instalaciones deportivas, sin que se haya precisado el destino concreto, como para la renovación de los contenedores de residuos sólidos urbanos de todo el término municipal. Por detrás se quedan los 700.000 euros para la renovación y adquisición de mobiliario urbano y los 650.000 euros para la adecuación de las vías públicas.

Unas de las plazas de Baladre en las que se actuará. / Daniel Tortajada

Ya con 500.000 euros se quedan la ejecución de los proyectos seleccionados por la ciudadanía a través de los presupuestos participativos, la ampliación de los cementerios municipales y las actuaciones "urgentes" en la Gerencia.

Actuaciones "urgentes"

Merece la pena pararse en estas últimas, sobre las que el concejal de Hacienda, Toni Iborra, explica que "tenemos pendiente la ejecución de la segunda fase de la rehabilitación del complejo, con un presupuesto de 3,4 millones de euros, para la que contábamos con el apoyo de la Diputación de Valencia. Sin embargo, el cambio de gobierno tras las últimas elecciones ha hecho que no la tengamos de cara y apenas nos ofrece un millón de euros, así que hemos querido inyectar 500.000 euros para ir haciendo, aunque esperamos que la institucional provincial vuelve a implicarse y podamos culminar las obras".

Medición del aire

Otras partidas destacadas son los casi 775.000 euros en equipos y aplicaciones informáticas; los 350.000 euros para el centro de educación permanente de adultos del núcleo histórico; los 45.000 euros para el archivo industrial; los 4.738 euros para la adquisición de sistema de medición del aire o los 3.500 euros para la compra de un dron con destino a la Guardia Rural.