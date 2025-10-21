Apoyo a la promoción turística de Sagunt

Las actuaciones municipales orientadas a consolidar la imagen de Sagunt como destino turístico de referencia en la Comunitat Valenciana volverán a contar con una ayuda autonómica de 80.000 euros, la misma cifra que el año anterior, según fuentes municipales consultadas por Levante-EMV.

El Consell ha autorizado la suscripción del convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el ayuntamiento que contempla esa cantidad para potenciar acciones de marketing, promoción y producto turístico en la ciudad durante 2025.

Entre las acciones previstas se incluyen campañas de comunicación y promoción en medios tradicionales y digitales, así como colaboraciones con blogs, redes sociales e influencers para difundir las rutas temáticas, la oferta gastronómica, la cultura y el patrimonio industrial de la ciudad.

Asimismo, se elaborará material promocional accesible con contenidos inclusivos y adaptaciones específicas para personas con diversidad funcional, con el objetivo de posicionar Sagunt como destino turístico accesible y sostenible.

Turistas, en una vista guiada por el casco histórico. / Tortajada

También se apoyan acontecimientos culturales, musicales y deportivos de relevancia, como Sagunt a Escena, Septiembre Sefardí o Percumon, que contribuyen a dinamizar la oferta turística y cultural del municipio.

El convenio contempla, además, la puesta en valor de las fiestas y la gastronomía local, con especial atención a aquellas celebraciones que cuentan con declaración de interés turístico, como las Fiestas Patronales de Sagunt, reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Autonómico por la Generalitat.

Estas acciones se complementan con la producción de material de merchandising para reforzar la identidad del destino y aumentar su visibilidad en distintos eventos y ferias turísticas.

Plan de Destino Turístico Inteligente

El acuerdo también recoge la elaboración de un Plan de Destino Turístico Inteligente que permita definir los objetivos estratégicos y las líneas de actuación necesarias para avanzar en un modelo turístico más innovador, sostenible y competitivo.

La playa del Port, llena, en un puente. / Tortajada

Este plan, como explican desde la Generalitat, "contribuye a mejorar el posicionamiento del destino, fomentar alianzas estratégicas y atraer inversiones, en línea con la estrategia de Turisme Comunitat Valenciana orientada a consolidar una oferta turística de calidad, moderna y responsable".

Sagunt ya cuenta con esta herramienta desde que redactó el documento para el periodo 2021-2023 y logró así entrar en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana.

"Aportación bienvenida"

La concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha recibido con alegría la firma del convenio. "Toda aportación recibida para el municipio es bienvenida, nuestro municipio tiene un rico patrimonio cuya titularidad es compartida y requiere de una inversión anual y responsable", afirma.