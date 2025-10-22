Alertan del aumento de plagas en Sagunt

El Partido Popular de Sagunt ha mostrado su preocupación por la proliferación de plagas en distintos puntos del municipio, una situación que, según denuncian, se repite sin que el equipo de Gobierno adopte medidas preventivas eficaces.

El concejal popular Antonino Muñoz ha lamentado que “las quejas vecinales se multiplican mientras el equipo de Gobierno sigue sin reaccionar. En la zona de Fusión, por ejemplo, muchos vecinos y vecinas denuncian la aparición masiva de gusanos que invaden fachadas y terrazas, generando una situación de incomodidad y malestar general”.

Desde el PP recuerdan que estos episodios “no son ni nuevos ni inevitables”, sino que “se repiten tras cada temporal y podrían evitarse con una mínima planificación y una gestión responsable”. Muñoz ha señalado que “la falta de limpieza en calles, solares y espacios públicos solo agrava el problema, facilitando la aparición de mosquitos, ratas y otros insectos que afectan directamente a la calidad de vida del vecindario”.

Una calle en Sagunt con gusanos. / PP Sagunt

Gestión y acción

Aunque el municipio ya cuenta con un plan contra las plagas que incluye acciones preventivas, desde el PP se insiste: “El Gobierno de Darío Moreno demuestra una vez más su falta de previsión y de reacción”, dice el edil popular, al tiempo en que reclama “un plan de limpieza y control de plagas estable y eficaz, que se active especialmente en las épocas y zonas más sensibles”.

Muñoz ha recalcado que “nuestra ciudad no puede resignarse a convivir con la suciedad y las plagas. Necesitamos un equipo de Gobierno que gestione, que planifique y que se ocupe de lo que realmente preocupa a la ciudadanía”.

Desde el Partido Popular reiteran que la limpieza y el mantenimiento urbano deben ser una prioridad real para garantizar un entorno saludable y seguro en todo el municipio. “Los vecinos y vecinas merecen calles limpias, espacios seguros y que su equipo de Gobierno actúe con responsabilidad. Es hora de pasar del discurso a la acción”, concluye Muñoz.