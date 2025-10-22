CCOO denuncia que empresas de Morvedre obligaron a trabajar en alerta roja

CCOO Camp de Morvedre ha interpuesto denuncia contra Talaexpres SL, empresa perteneciente al Grupo Logística Carosan, y contra Pilkington Automotive España por instar al personal a acudir a trabajar o a asumir las consecuencias en caso de no hacerlo, pese a que se había decretado riesgo climático ante posibles inundaciones por fuertes lluvias.

"El pasado 28 de septiembre recibimos en nuestros móviles el mensaje de Protección Civil alertando del riesgo de inundación en el litoral de València por fuertes lluvias, junto con una serie de recomendaciones. Sin embargo, el Gobierno de Mazón no ordenó paralizar la actividad productiva, omisión que algunas empresas utilizaron en la comarca para confundir a sus plantillas sobre sus derechos y la situación de riesgo existente, instando al personal a acudir a trabajar o a asumir las consecuencias de no hacerlo", explicaban desde el sindicato.

Práctica ilegal

Una actitud que ha sido duramente criticada por el secretario general de CCOO en Camp de Morvedre i Alt Palància, Sergio Villalba, quien declaraba que “lo principal es proteger la seguridad y la salud de las personas”. Asegura que "hubo trabajadores que comunicaron que no podían acudir, pese a que sus empresas les presionaban indicando que se les descontaría el día del sueldo". Villalba recuerda que esto "es totalmente ilegal, ya que el permiso por riesgo climático contempla las situaciones de imposibilidad de acceder al centro de trabajo, las situaciones de riesgo grave e inminente, las prohibiciones o limitaciones, pero también las recomendaciones que respecto a los desplazamientos establezcan las autoridades pertinentes". Además, recuerda que “el mensaje enviado por Protección Civil incluía recomendaciones para evitar exponernos a riesgos, como el de sufrir accidentes in itinere".

Con este argumento, los delegados de CCOO han denunciado a estos dos empresas porque “aunque en esta ocasión no hubo que lamentar accidentes que afectasen al personal de esas empresas, la seguridad laboral está ligada a la cultura preventiva. Entendemos que esas actuaciones empresariales se alejan de las buenas prácticas para la protección de la seguridad y la salud laboral, y deben ser denunciadas para evitar futuros accidentes laborales”, añadía el secretario general.

Invita a denunciar

Asimismo, Villalba anima a que contacten con Comisiones Obreras "todas aquellas personas que se sintieron presionadas por sus empresas, en su momento o ahora, y a quienes se les descontó el día por no acudir a trabajar". Consideran además que Francisco José Gan Pampols, el militar que Mazón nombró como vicepresidente segundo, realizó unas declaraciones muy desafortunadas al lamentar la falta de autoprotección durante la dana del 29 de octubre, corresponsabilizando así a las víctimas. “A la población valenciana no le falta sentido de autoprotección; lo que le sobran son irresponsables que, por activa o por pasiva, ponen en riesgo la vida y el futuro de la gente que tienen a su cargo”, asegura el responsable sindical.