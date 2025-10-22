Todas las claves del presupuesto con "doble récord" de Sagunt

Con una ligera subida de cerca de 500.000 euros respecto al primer borrador, el gobierno de Sagunt ya tiene cerrados todos los números que el lunes llevará a pleno para la aprobación inicial del presupuesto municipal de 2026. Con gastos e ingresos de casi 106 millones de euros, estas cuentas suponen un "doble récord" para el ayuntamiento, según destacó el concejal de Hacienda, Toni Iborra, al superar por vez primera la barrera cienmillonaria y obtener luz verde durante el mes de octubre, "uno de los primeros de la Comunidad Valenciana".

El socialista, el portavoz de Esquerra Unida, Roberto Rovira, y el alcalde, Darío Moreno, fueron los encargados de dar las claves de este presupuesto que "marca nuestras prioridades", según este último. Su "tempranera" aprobación "nos permite saber lo que tenemos desde el 1 de enero y, a partir de ahí, el reto será hacerlo realidad", añadió Moreno. La contención sin retrocesos, la dignificación de los servicios públicos, la reorganización interna sin más carga financiera o la apuesta decidida por los servicios sociales fueron algunos de los apuntes del alcalde.

Ayuntamiento de Sagunt. / Daniel Tortajada

Sobre este último punto, el socialista detalló que, "por vez primera, los centros ocupacionales de Socoltie y San Cristóbal reciben una subvención de 50.000 euros, Afacam tiene una ayuda directa o el servicio de ayuda a domicilio supera los 3 millones de euros". Una de las modificaciones de última hora, explicó, fue la incorporación de una línea de subvenciones de 50.000 euros, "ampliable", para iniciativas que tengan un impacto positivo en los municipios más afectados por la dana de hace casi un año. Según sus estimaciones, esta cantidad se unirá a los 600.000 euros de dinero municipal ya dedicados a este fin.

Imserso local

El alcalde también señaló algunas "notas" de estas cuentas, como los 60.000 euros introducidos para el desarrollo de un "pequeño imserso local" con actividades culturales enfocadas a las personas mayores. El "compromiso cumplido" con el departamento de Agricultura para la adecuación de caminos rurales o el "cambio de filosofía" en la delegación de Deportes, con más ayudas a los clubes para la racionalización del uso de las instalaciones y la regularización de los monitores fueron otros aspectos destacados por Moreno.

Rovira, por su parte, puso el acento en el "refuerzo a la gestión directa de unos servicios públicos de calidad" que suponen estos presupuestos, con "40 millones de euros dedicados al personal y casi 20 millones a la SAG". De esta última, precisó que se incrementa un 40 % la asignación a jardines y un 15 % a limpieza viaria, de tal forma, según puntualizó Iborra, que 2026 "debe ser un punto de inflexión con mejoras sustanciales".

Lucha contra el cambio climático

El portavoz de EU-Podem enumeró los aumentos en Servicios Sociales, Mayores, Igualdad, Cooperación Internacional, Juventud, Memoria Democrática, donde "estamos solos porque el Consell está secuestrado por la extrema derecha, o Playas, donde "el cambio climático nos obliga a ampliar cada vez más la temporada de verano". Rovira también reivindicó el incremento en la asignación de la oficina municipal de vivienda, así como la inclusión de 150.000 euros entre las inversiones para la lucha contra el cambio climático con la regeneración de espacios urbanos, es decir, "eliminar las plazas sartén", resumió.

El edil de EU quiso celebrar "el acuerdo para sacar adelante este presupuesto, no por el bien del ayuntamiento o los partidos del gobierno, sino de la ciudad". A este respecto, el concejal de Hacienda destacó la "buena sintonía" y la "comodidad" de trabajar con Rovira. Además de desglosar todos los números, Iborra puso énfasis en que estas cuentas "piensan en las necesidades de las personas", además de ser "continuistas y ambiciosas".

Responsabilidad físcal

Entre sus notas, el socialista resaltó la estabilidad laboral; el afianzamiento de pilares como el bienestar social, la promoción de la ciudad, con más gastos en promoción del comercio o iluminación navideña, y la sostenibilidad; el aumento en las subvenciones que llevaban años congeladas o los ingresos marcados por "la responsabilidad fiscal y el bajo endeudamiento".

Venta de dos solares

En este aspecto, la previsión para el año que viene es contratar un préstamo de casi 6 millones de euros y completar la financiación para las inversiones con más de 4 millones en ventas de solares. El alcalde precisó que estas estimaciones se basan en la parcela del polígono Sepes que la SAG utiliza hasta ahora para el tratamiento de materiales vegetales y el conocido como solar de Aliaga, detrás de Ciudadmar en segunda línea de la playa del Port de Sagunt. "Por ambos hemos recibido mucho interés y estamos preparándolo todo para sacarlos al mercado", apuntó Moreno.