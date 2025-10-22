Premios de cine en la falla La Palmera de Sagunt

Los premios Palmera d’Or, que se entregarán este sábado en Sagunt , tendrán un sabor a cine en esta edición. Estos galardones, que otorga la Falla la Palmera a toda una trayectoria, a la innovación y el trabajo local, se entregarán en una gala muy especial, dentro de la semana cultural de la comisión, que este año lleva por título “Açò va de cine”, de ahí la elección de los premiados por su vinculación con el séptimo arte.

En concreto, el cineasta saguntino Miguel Puga y la Film Officce de Sagunt serán los galardonados este año. A estos se sumará un tercer reconocimiento a título póstumo, para Pepe Ripollés, un gran fallero, amante de las fallas y trabajador incansable por esta comisión que “nos dijo adiós el año pasado dejando un vacío muy grande”, explicaba el presidente, David Ibáñez.

La Palmera repasará cómo las fallas han sido inspiración para muchas películas y el mundo audiovisual, así como para importantes monumentos falleros con nombre propio como el Pilar o Convento Jerusalén. Además, con este título, también quiere poner en valor la buena forma en la que se encuentra la celebración, Fiesta de interés turístico nacional y Patrimonio de la Humanidad, con un impacto económico destacado.

Esta será la temática de la semana cultural, que abrirá sus puertas este jueves, a las 21 horas, en la calle Hort d’Ais, un espacio que se convertirá en plató de cine por un día, al que se añadirá el paseo de la fama, con estrellas propias. Un montaje de cine que dará paso a un programa completo de actividades con proyección de películas, dibujo infantil, la gala Palmera d’or prevista este sábado en la misma calle, a las 20 horas y estará repleta de sorpresas, más una jornada de ollas para el domingo, que tendrá un tardeo como broche de oro de la semana cultural.