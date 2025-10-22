Los dos refugios hallados en la Casa Romeu de Sagunt se pondrán en valor, dentro de los futuros trabajos previstos por el ayuntamiento para dar acabar de rehabilitar y dar vida a este inmueble señorial como biblioteca, archivo municipal y espacio de interpretación de la figura del héroe saguntino José Romeu.

Estos refugios que tienen la consideración de bienes inmuebles de relevancia local (BRL) de carácter individual por atribución directa de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. Por ello, se ha previsto su protección y la de otros elementos encontrados en la primera fase de las obras realizadas, como las subestructuras de carácter productivo del siglo XVIII, aunque "siempre que resulte viable en su posible integración a la puesta en uso del inmueble y su adecuación a las normativas oportunas, en concreto en materia de accesibilidad".

Lateral de la Casa Romeu. / Daniel Tortajada

Fue en la planta baja donde, tras las actuaciones arqueológicas y de forma fortuita, se descubrió un refugio de la Guerra Civil. A eso se le sumaron un aljibe moderno reutilizado también como refugio, además de otras subestructuras del siglo XVIII, momento original de la construcción de la casa, "probablemente relacionadas con la producción de aguardiente que era el negocio de la familia Romeu", según un informe municipal.

Ahora, la puesta en valor de estos elementos es uno de los aspectos contemplados en las condiciones del contrato de servicios sacado a concurso por el ayuntamiento por 113.037 euros, con posible cofinanciación con fondos europeos FEDER. Con él, pretende elegir un equipo multidisciplinar que redacte el proyecto técnico de esas obras, asuma la dirección de esos trabajos y de la actuación arqueológica preceptiva.

Tres años de ejecución

Para esas tareas se ha marcado un plazo de tres años, pero contando que el proyecto se tendrá redactado mucho antes. Como explica a preguntas de Levante-EMV el concejal de Bibliotecas, Roberto Rovira, "no es mucho tiempo porque no es solo la redacción del proyecto, es la dirección de obra también". Respecto a cuándo podrán empezar las obras, opina que "eso depende de lo que se tarde en adjudicar la redacción del proyecto, de lo que se tarde en la redacción y, después, en sacar a concurso la propia ejecución de las obras". Por ello, pone el acento en que "es una buena noticia que sigamos dando pasos para conseguir que sea la futura biblioteca de Sagunto, que hace falta y es un compromiso del equipo de gobierno, además de una propuesta de Esquerra Unida".

Vista de la casa señorial. / Daniel Tortajada

Al intervenir en el inmueble se deberá tener en cuenta que una zona concreta del forjado primero, aproximadamente 60 m2 , se deberá reconstruir "al no haberse podido ejecutar en la fase de consolidación debido a la aparición de dos regueros de termitas, por lo que se desaconsejaba su reconstrucción hasta la finalización del tratamiento empleado", como se explica en un informe municipal.