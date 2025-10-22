Jugoso premio para el mejor cartel de Fallas 2026 en Sagunt
La presentación de diseños para este concurso ya está abierta
La convocatoria para presentar los diseños candidatos a ser el cartel anunciador de las Fallas 2026 ya está abierta. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sagunt organiza este concurso premiado con 600 euros en el que las personas interesadas podrán entregar sus propuestas hasta el jueves 6 de noviembre.
Para la elaboración del cartel es válida cualquier técnica, condicionada tan solo al hecho que permita una reproducción correcta. El formato del cartel tiene que ser vertical con unas dimensiones de 50x70 centímetros y debe presentarse sobre un soporte rígido o sobre un bastidor. Por último, en el cartel debe figurar obligatoriamente el lema ‘Falles de Sagunt 2026. Festa d’Interés Turístic Nacional’ y los escudos del Ayuntamiento de Sagunto y de la Federación Junta Fallera de Sagunto (FJFS).
Jurado
La decisión del jurado se anunciará en el correspondiente acto de entrega de los premios organizado por FJFS en un plazo de tres meses a contar desde la clausura de la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
En el Tablón de Anuncios del Consistorio de Sagunto pueden consultarse las bases de la convocatoria, así como el resto de la documentación para las personas que estén interesadas en participar.
