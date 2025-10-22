Un nuevo máster interuniversitario generará talento para la gigafactoría de Sagunt

Un nuevo máster interuniversitario en producción de celdas de batería, que ofrecerá PowerCo junto a la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV), permitirá formar a profesionales capaces de incorporarse a esta filial de Volskwagen que impulsa una gigafactoría en Sagunt llamada a crear miles de empleos directos e indirectos.

La directora de Comunicación de PowerCo en España, Lorena Rodrigo, ha avanzado la impartición de este máster para el próximo curso universitario durante la participación de la compañía, filial de Volskwagen, en VDS 2025, como una formación pionera porque será "la primera que ahonde en nuestro proceso de producción para incorporar ese talento al equipo de la compañía".

Asimismo, PowerCo ha presentado en VDS un programa de desarrollo interno de talento para formar a los nuevos perfiles que va a requerir el año próximo la gigafactoría de baterías que está construyendo en Sagunt , y también tiene programado el Battery Campus de formación profesional.

La planta de celdas de baterías ha comenzado ya la construcción del bloque número dos, el siguiente edificio al bloque 1, con el objetivo puesto en comenzar la producción a finales de verano de 2026 de una celda unificada que puede adaptarse a los distintos vehículos eléctricos y servir también como almacenamiento energético, una de las opciones que exploran como desarrollo de negocio a futuro.

Obras de la gigafactoría en Sagunt a principios de este mes. / Daniel Tortajada

La celda unificada se fabricará en las tres plantas de Volkswagen en Salzgitter (Alemania), Sagunt y St.Thomas (Canadá). La fábrica alemana será la primera que empiece a producir el producto, en 2026 se sumará la gigafactoría saguntina y en 2027, la canadiense.

Rodrigo ha explicado que en Sagunt el segundo bloque ha comenzado las obras con parte de las cimentaciones, las primeras columnas de hormigón de prefabricados, y a continuación se panelarán los laterales y se terminará el edificio, como se ha hecho con el bloque 1.

"El futuro es eléctrico"

Respecto a las ventas de vehículo eléctrico en Europa, Rodrigo ha afirmado que todavía no se están alcanzando los niveles esperados pero son optimistas y este año se ha visto que las cifras son mucho más positivas que lo fueron en 2024.

Lorena Rodrigo, directora de Comunicación de PowerCo. / EFE/Ana Escobar

"Tanto el Grupo Volkswagen como desde PowerCo creemos que el futuro es eléctrico, que es la tecnología que ya se está implantando y que lo único que necesitamos es democratizar esa tecnología para que sea accesible a todos los ciudadanos", ha asegurado.

Rodrigo ha defendido tener una industria de producción de baterías en Europa, ser independientes y no depender de potencias como China o Estados Unidos pues se trata de una tecnología que va a marcar el siglo XXI y es fundamental para la electromovilidad y para la sostenibilidad del planeta.

"Es fundamental que Europa sea independiente y que tenga una industria de baterías afianzada tanto en España como el resto de países europeos", ha concluido