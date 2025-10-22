Estas son las razones de Sagunt para pedir que la arena del Puerto Siles se lleve al norte

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sagunt ha dado luz verde a las alegaciones contra el trasvase de la arena sobrante del Puerto Siles a la playa del Port de Sagunt durante los próximos cuatro años. Como ya informó Levante-EMV, el Club Náutico de Canet d'en Berenguer tramita la renovación del permiso por parte de la Demarcación de Costas de València para llevar hacia el litoral sur los cerca de 10.000 metros cúbicos anuales que se suelen dragar, especialmente del canal de acceso y la bocana, para mantener un calado mínimo y garantizar así la seguridad en la navegación.

Esta opción provocó sorpresa en las instituciones y los colectivos vecinales del norte de Sagunt, ya que existía consenso, incluso con el organismo estatal, para que este material, que suele alcanzar un máximo de 20.000 metros cúbicos al año, se trasvasara a las playas de Almardà, Corinto, Malvarrosa y la propia Canet, en respuesta al deterioro que sufren desde hace años y que se ha acelerado tras la construcción de espigones en Almenara.

En su intento de que la institución dependiente de la dirección general de la Costa y el Mar desoiga el estudio ambiental presentado por el CN Canet y abra la puerta al traslado de este material hacia el norte, el ayuntamiento defiende que los argumentos esgrimidos se basan en las condiciones que presentaba la zona hace más de 40 años, cuando se construyó el Puerto Siles.

Directrices

La justificación del expediente para renovar la autorización es que el destino del material dragado debe ser "el mismo que se ha venido dando en casos anteriores", conforme a las directrices marcadas "por la administración competente", entre las que señala específicamente la "entonces Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat" y la "Capitanía Marítima de Valencia (Ministerio de Fomento)".

Vistas de Puerto Siles. / Daniel Tortajada

Entre los motivos esgrimidos por estos organismos se señalaba que la construcción de estas instalaciones "supone la modificación del régimen hidrodinámico de la zona, actuando, entre otras cosas, como una “trampa” de sedimentos por la acumulación de éstos en el interior de este (bocana, canal de entrada, dársena, etc.), por tanto, el dragado y colocación de ese material acumulado supone la realización de un trasvase de sedimentos, reintegrando en el sistema el sedimento retenido".

Sistema sedimentario

Así y puesto que el "uso productivo propuesto tiene como finalidad reintegrar al sistema sedimentario el material retenido y que éste, en cierta forma, ayude a la recuperación y mantenimiento de las playas, en este caso la playa del Puerto de Sagunto, se considera oportuno que el material sea depositado frente a esta playa. Si se considera oportuno, también se podría plantear el colocar el material en la zona del litoral de la desembocadura del río Palancia, como ya se ha hecho en algunas ocasiones por indicación de Costas".

Frente a estos argumentos, el técnico de Medio Ambiente que firma el informe al que la junta de gobierno dio luz verde defiende que "más de 40 años después de la construcción del Puerto Siles, los condicionantes impuestos al concesionario, respecto al trasvase al sur de arenas por la afección del régimen hidrodinámico, no deberían ser la motivación para la selección de la zona de colocación del material a dragar".

Argumentos estatales

Utiliza el pliego de condiciones elaborado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la licitación del proyecto de regeneración de las playas de Almardá, Corinto, Malvarrosa y Canet para defender que "la construcción del puerto de Siles supuso una alteración significativa en las condiciones de contorno de las playas de Canet y del norte de Sagunto. Esta infraestructura ha generado una acumulación de sedimentos en sus proximidades, provocando un basculamiento del perfil litoral, con procesos de acreción en el sur y erosión en las playas del norte".

Mejor solución

En este contexto, según el técnico municipal, el trasvase de la arena a las playas del norte "podría ser la mejor solución" y propone que así se haga. Además, sugiere que se revisen las directrices marcadas hace más de 40 años y, "a la luz de la situación actual del litoral y los impactos" del Puerto Siles, se reconsideren si "limitan el desarrollo del estudio actual y dificultan la aplicación de soluciones alternativas".