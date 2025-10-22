Sagunt limpia un sector del río "para garantizar la seguridad"

El estado de la parte inferior de dos puentes que cruzan el río Palància a su paso por Sagunt ha dejado de ser un motivo de quejas vecinales por temor a fuertes lluvias que acaben generando colapsos e inundaciones. Aunque estas llegaron hace un tiempo tanto al consistorio como la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Ministerio de Transición Ecológica o el Defensor del Pueblo y se referían tanto a estos puntos como a otros dos más, el departamento de Agricultura del ayuntamiento ha actuado en las zonas consideradas como más problemáticas y se ha comprometido tanto a ampliarlas a otras como a hacer tareas de mantenimiento de forma anual, a través de las contrataciones estivales que combaten el desempleo agrícola.

Estos trabajos han incluido tanto la tala y poda de especies arbóreas y arbustivas, así como de limpieza y retirada de residuos tanto en estos puntos como en la parte del cauce del río Palancia que queda entre los dos primeros puentes a su paso por la ciudad.

Con una inversión de 17.163,85 euros (IVA incluido), se ha intervenido es la margen derecha del río que está más próxima al casco antiguo bajo los puentes situados a la altura de las calles Torres Torres y San Cristóbal.

Desde el ayuntamiento aseguran que "el objetivo de la actuación es la recuperación de la capacidad natural del cauce, eliminando las especies alóctonas o invasoras, como la Acacia farnesiana, que han proliferado en esta área con excesiva densidad". "De este modo, se ha conseguido mejorar el estado de la margen derecha del río y los ojos de ambos puentes, así como velar por la seguridad ciudadana frente a episodios de fuertes lluvias y conservar el entorno rústico", añaden.

Bajo esos puentes y en el margen más cercano a la avenida Sants de la Pedra, se ha procedido a la tala de acacias, el desbroce de matorrales, la limpieza y retirada de basura y el tratamiento localizado con herbicida en los troncos. Esto último también se ha hecho en el centro del lecho del río, además de talar acacias.

Continuar estas labores

La concejala de Agricultura, Ana María Quesada, ha asegurado que "se ha ampliado el área de limpieza” respecto a la zona originalmente planteada: “A pesar de que no había una necesidad urgente de acometer estos trabajos, la limpieza de este sector del río era una actuación para garantizar la seguridad del municipio”. La edila ha anunciado que continuarán ejecutando estas labores en otras zonas del cauce a su paso por la ciudad.

Ana María Quesada también ha agradecido a la Confederación Hidrográfica del Júcar “su plena colaboración y rapidez” para que se pudiera acometer esta actuación, así como a la ciudadanía por remitir “aquellas necesidades que les resultan más apremiantes”. A esto ha añadido: “Las brigadas del SEPE que contratamos en verano se encargarán de mantener en buen estado el cauce del río a su paso por los puentes de la ciudad”.