Solidaridad en Sagunt desde una experiencia de inclusión

El barrio de Baladre de Sagunt se convirtó en un espacio de experiencia inclusiva de la mano de la ONG ‘Save the Children’. Un proyecto de kilómetros solidarios que aunó el trabajo de la Residencia Nuestros Hijos y su interacción con el Ies Número 5 del Port de Sagunt, las Mujeres Gitanas Príncipe de la Paz y del barrio Baladre, Impulsa Kumpania y el Ceip la Pinaeta.

En la jornada, la diversidad funcional se sumó al proyecto para visibilizar la necesidad que viven muchos niños del mundo por situaciones de conflicto, desigualdades estructurales o el abandono de la comunidad internacional. Ante la injusticia de agresiones, ocupaciones, bombardeos o asesinatos, ‘Save the children’ sigue trabajando por la infancia y, con esta actividad en Baladre, se evidenció una inclusión real con el trabajo de los estudiantes de 3ºH del IES Número 5 que semanalmente protagonizan el proyecto de ‘aprendizaje servicio’ a través de la lectura a usuarios de la Residencia Nuestros Hijos.

El deporte y la competencia social y comunicativa caminaron de la mano en sillas de ruedas, pues no faltaron personas con movilidad reducida que precisaron el acompañamiento de profesionales y estudiantes en la fiesta impulsada desde la Residencia Novaedat Nuestros Hijos.

«Ha sido toda una experiencia de inclusión, una vivencia enriquecedora tanto para los residentes como para todos los grupos que se han unido a la carrera. El barrio ha participado a través de sus asociaciones de mujeres y una vez más hemos constatado las posibilidades de la diversidad», apuntaba Teresa Abad, desde el servicio de la orientación de la residencia y el impulso del proyecto.

Participantes en las actividades. / Levante-EMV

"Nos hace crecer"

«Para el alumnado del IES Número 5 ha sido un paso más en nuestro ‘aprendizaje servicio.’ Compartir experiencias lectoras semanalmente con las personas usuarias de la Residencia Nuestros Hijos nos permite crecer tanto en competencia lectora, social, comunicativa y aprender a aprender como en habilidades diversas. En este caso, los estudiantes han vivido en primera persona la riqueza de compartir barreras y la posibilidad de superarlas desde la cooperación», añadía Cristina Marqués, profesora del centro que impulsó en su día este singular programa.

Una vez más, el alumnado del CEIP La Pinaeta también compartió espacio de aprendizaje y crecimiento con la Residencia Nuestros Hijos; en este sentido el alumnado de 6º de primaria lograba las medallas creadas por las personas usuarias de Nuestros Hijos y los diplomas de participación en una carrera singular.