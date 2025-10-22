Tercera oleada de gatos muertos en Albalat dels Tarongers

Albalat dels Tarongers ha vuelto a padecer una tercera oleada de gatos muertos en los últimos seis meses. Una situación que mantiene en vilo a los vecinos, quienes desde el mes de mayo vienen reclamando una investigación al respeto y acciones por parte de la administración local para poner solución a este grave suceso. Hay que recordar, tal y como publicó Levante-EMV, que los presuntos envenenamientos, según informe veterinario resultado de un estudio a uno de los gatos intoxicados que pudo salvarse, comenzaron el pasado mes de mayo con la aparición de 10 muertos y casi 40 desaparecidos. Pocos días después se hallaron nuevos cadáveres y eso dio lugar a una campaña informativa y reivindicativa promovida por los vecinos.

Tras el verano, en septiembre, aparecía una camada muerta junto a su madre, de la que solo se salvó uno, animal que presentaba signos de intoxicación, según el veterinario, quien pudo salvarlo gracias a una rápida intervención y a que la ingesta de posible veneno no había sido demasiada. Ahora la historia se vuelve a repetir y esta vez son cuatro los felinos que se han hallado sin vida, a lo que se suman nuevos casos de desaparecidos.

Indignación

Este escenario ha levantado la indignación de los vecinos, que critican como "en seis meses, el gobierno local no ha hecho nada al respecto", se pronunciaba uno de los promotores de la campaña informativa de mayo, quien fuera concejal de Compromís hace unos años y ahora secretario local de los valencianistas, Rafa Asensio.

Sin embargo, la propia alcaldesa, María Asensi, este lunes remitía un comunicado en el que condenaba los hechos, e informaba de las medidas para poner coto a esta situación, como buscar responsables y poner en marcha las colonas felinas para antes de que finalice este mes, como publicó este diario. Una declaración de intenciones que ha levantado las críticas de la concejala del grupo de No Adscritos, Gisela Sáez, una de las defensora e impulsoras de las colonias felinas en Albalat, quien dejó este cometido tras su salida del equipo de gobierno. "Ha tenido un año para poner solución y no lo ha hecho, además de perder la subvención para este proyecto". Sáez asegura ser muy escéptica al respecto de las palabras de la alcaldesa y recuerda que "a día de hoy, no han adecuado las parcelas para ello y los colaboradores voluntarios que nos ofrecimos tampoco hemos recibido la formación pertinente", lamentaba. Además, adelanta que ha solicitado información al ayuntamiento sobre el coste del proyecto, la financiación y los chips puestos hasta el momento".

Actuaciones

A este respecto, la alcaldesa ha adelantado que "las parcelas se van a limpiar y a adecuar ya". Que "la cartelería ya está en el ayuntamiento" y que "a finales de esta semana o principios de la otra se dará la formación a los voluntarios". "Estamos trabajando todo lo rápido que podemos para acabar con esta situación que es inadmisible", condenaba María Asensi.

El secretario local de Compromís tampoco terminar de creerse lo anunciado por la alcaldesa, por lo que revela que junto a un grupo de vecinos va a solicitar a distintas asociaciones de protección animal que investiguen lo que está ocurriendo en Albalat y presionen al ayuntamiento para que actúe contra este maltrato animal que viene produciéndose.