Alertan sobre posibles vertidos incontrolados junto a la playa del Port de Sagunt

El estado que presenta el denominado 'Canal de Ciudadmar', ubicado justo al norte del espigón que protege la playa del Port de Sagunt , ha hecho temer la presencia de posibles vertidos incontrolados, según ha alertado Iniciativa Porteña (IP).

Vecinos de las inmediaciones y ciudadanos que transitan por esta zona próxima a la Senda Blava y al paseo marítimo han trasladado esta inquietud a la formación, como explica su concejal Juan Antonio Guillén.

“Desprenden un olor desagradable. No se trata de un hecho puntual, sino de una situación que debe investigarse con urgencia”, ha señalado Guillén.

Detalle del posible vertido. / Iniciativa Porteña

El edil de Iniciativa Porteña cree que, dado que en las últimas horas no se han producido precipitaciones, los vertidos observados no pueden proceder de la escorrentía de aguas pluviales, por lo que “solo pueden tener su origen en la red de aguas residuales, ya sea de manera directa o por filtraciones, lo cual es en ambos casos ilegal”.

También ha advertido de las consecuencias. “Si los vertidos proceden de la red de aguas residuales, estamos ante una infracción ambiental grave que podría afectar tanto al medio natural como a la salud pública”, dice.

Guillén ha recordado que esta no es la primera vez que Iniciativa Porteña denuncia una situación similar. “Hace años ya detectamos vertidos parecidos en este mismo canal. En aquel momento, desde nuestra formación encargamos análisis de las aguas, y los resultados arrojaron niveles de la bacteria Escherichia coli muy superiores a los permitidos. No podemos permitir que el problema se repita otra vez sin que se adopten medidas efectivas", dice.

Vista del lugar, con el mar al fondo. / Iniciativa Porteña

Piden análisis

Ante un asunto que ve de "gravedad", Iniciativa Porteña solicita al equipo de gobierno que realice las oportunas averiguaciones para esclarecer el origen exacto del vertido y, en caso de confirmarse su procedencia de la red de saneamiento, adopte las medidas correctoras necesarias de forma inmediata.

“Pedimos que se encargue un análisis de las aguas a un laboratorio acreditado, con resultados públicos y transparentes. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué está ocurriendo y qué riesgos puede implicar”, ha manifestado Guillén.

El concejal ha concluido subrayando la necesidad de proteger la imagen turística y la salud de los vecinos. "Un municipio como el nuestro no puede permitirse tener un canal con vertidos de este tipo junto a una de las zonas más transitadas por vecinos y visitantes. Es una cuestión de imagen, de responsabilidad ambiental y, sobre todo, de salud pública. Debemos aclarar lo ocurrido cuanto antes y sin más demora", dicen mientras desde el gobierno local se asegura no tener constancia de estos hechos.