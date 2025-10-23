Las asignaturas pendientes del puerto de Sagunt para ser el mejor de España

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha vuelto a valorar a los puertos comerciales que les prestan servicio, un trabajo en el que Sagunt sale bien parado, aunque mantiene varias asignaturas pendientes que le impiden superar el tercer escalón del podio, por detrás de Tarragona y Santander. Como ya ocurriera en el ejercicio anterior, las instalaciones gestionadas por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en la capital del Camp de Morvedre alcanzan un nivel satisfactorio con 4,2 puntos sobre un máximo de 5.

Como no se ha cansado de repetir, la Anfac recuerda que el puerto de Sagunt está penalizado por la falta de acceso ferroviario, aspecto sobre el que precisa que su valoración podría ascender hasta los 4,7 puntos, lo que implicaría situarse como el mejor de España para el tráfico de vehículos. En este sentido, el informe señala que "las obras de acondicionamiento" para la llegada del tren hasta los muelles saguntinos "siguen en marcha y está prevista su finalización, según las últimas noticias, para principios de 2027".

Mantenimiento

Pero esa no es la única carencia que fabricantes como Audi, Citroën, Ford, Mercedes, Seat, Dacia, Kia, Opel o Volkswagen señalan en esta encuesta sobre los servicios prestados a lo largo de 2024. Entre las "partidas que se deben abordar para que el puerto continúe mejorando su valoración, ya que las marcas tienen una percepción inferior" se encuentran las tareas de mantenimiento en las zonas de depósito, en lo que se refiere "a la limpieza, a la iluminación o al marcado de plazas".

Un aspecto en el que se menciona "cierta mejoría, gracias a las labores continuas de formación", aunque se mantiene en los cuatro puntos son los incidentes durante los procesos de carga y descarga de los vehículos. Concretamente, son como consecuencia de la velocidad y el modo de la conducción, además de la vestimenta de los operarios y tanto la preparación como el cuidado de los vehículos, circunstancias que en algunos casos se traducen en daños.

Suciedad y sobrecostes

Otras variables en las que algún operador no ha dado la máxima puntuación al puerto de Sagunt son la suciedad que presenta la mercancía, ya sea por excrementos de las aves o el polvo generado por obras, así como el sobrecoste asociado a las operaciones en horarios o fechas no habituales, siempre según recoge el informe recientemente publicado por Anfac.

Imagen de archivo de las campas de automóviles en Sagunt. / Levante-EMV

Y ahí se quedan las asignaturas pendientes de las instalaciones gestionadas en la capital del Camp de Morvedre por la APV, que supera en cuatro décimas la puntuación obtenida por València.

Valoración perfecta

En Sagunt están valoradas al máximo la proactividad y relación con el cliente, que incluye la mejora del sistema de gestión, las infraestructuras y la respuesta a los problemas planteados por el cliente; los trámites aduaneros para la exportación y la importación; la accesibilidad al puerto por carretera, tanto interna como externa, que valora el estado de la carretera, las retenciones de tráfico y el tiempo medio de llegada de los camiones de entrada y salida a los puntos de carga y descarga; el tiempo de espera en la asignación de la zona de depósito; los efectos de la contaminación industrial y los fenómenos atmosféricos; así como la disponibilidad inmediata para operar en horarios y fechas no habituales.

Tráfico de vehículos

Un aspecto más objetivo que no depende de valoraciones y también se recoge en este informe es el volumen del tráfico de vehículos registrado durante el pasado ejercicio en el puerto de Sagunt. Según Anfac, sus dársenas manipularon 158.183 unidades, lo que supuso un 10,3 % más que el ejercicio anterior. En lo que va de año, según los boletines de la APV hasta el mes de agosto, esta cantidad roza los 116.000 vehículos, un 2,1 % menos que en 2025.