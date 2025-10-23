El BM Morvedre hace valer su superioridad en Copa
Las saguntinas fueron de menos a más en Córdoba para avanzar hasta la segunda ronda
El BM Morvedre no dio margen a la sorpresa y superó con suficiencia la primera eliminatoria de la Copa de la Reina. Fue en Córdoba frente al Rahi-Sepisur Adesal (25-33), un histórico del balonmano español que quiere volver a la máxima categoría. En una siempre complicada Fuensanta, las saguntinas no empezaron bien, pero supieron imponer su superioridad para avanzar y esperar rival en la segunda ronda.
El técnico visitante, Manu Etayo, reconocía a la conclusión del encuentro que "fuimos de menos a más". De hecho, las ventajas durante los primeros 25 minutos fueron siempre locales hasta de tres goles. El navarro insiste en que "sabíamos que Córdoba iba a salir fuerte, con argumentos para ponernos en dificultades desde el inicio, pero supimos sufrir y ajustar".
Mejoría
Ya en la recta final de la primera mitad, "mejoramos en defensa, ataque y contragolpe, lo que nos permitió abrir diferencias al descanso". De hecho, un parcial de 0-6 en ese tramo del encuentro permitió a las visitantes afrontar el resto de la segunda parte "con más comodidad", además "rotar para gestionar bien los esfuerzos, pensando en los tres partidos que tenemos en los próximos días".
Calendario apretado
Sara Palanques con 6 y Rebeca López con 5 lideraron el apartado goleador en las saguntinas, que tienen por delante compromisos ligueros en Villaba contra el Replasa Beti-Onak (domingo a las 13 horas), en el René Marigil contra el Costa del Sol Málaga (miércoles a las 20 horas) y en Valladolid frente al Caja Rural Aula (sábado 1 de noviembre desde las 19 horas).
