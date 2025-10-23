Canet acoge el primer 'Actívate Fest'

Canet d’en Berenguer será este fin de semana, del 25 al 26 de octubre, la sede del nuevo Actívate Fest, una cita en la que la promoción de los hábitos de vida saludables será la gran protagonista. El evento está dirigido a públicos de todas las edades, lo que lo convierte en una excelente opción de ocio familiar. En total, más de cuarenta entidades se han sumado a un calendario que incluye numerosas actividades de todo tipo.

Además, el Actívate Fest tendrá un carácter solidario: en esta edición, con motivo del Mes del Cáncer de Mama y la Salud Mental, se impulsará la concienciación sobre estas causas a través de una caminata solidaria en apoyo a la asociación AMUHCANMA, dedicada al acompañamiento de enfermos de cáncer, con el objetivo de fomentar la investigación sobre el cáncer de mama pues esta entidad realiza todo tipo de acciones para recudar fondos, como los 22.000 euros que recientemente entregó a Fisabio e Incliva, como informó Levante-EMV. La iniciativa cuenta con la colaboración municipal, a través de la concejalía de Deportes.

A destacar también la participación de más de veinte escuelas y federaciones deportivas de la comarca, lo que convierte el festival en un gran encuentro integral de actividad física y salud. Gracias a la organización de la agencia Mentes Marketeras, especializada en marketing y eventos en la comarca, y a la colaboración del Festival Yoga Canet, pionero con doce ediciones, se ofrecerán más de diez clases de yoga.

Asimismo, gracias a la participación de más de veinte federaciones deportivas —como el Club de Baloncesto Femenino, Newfhiter, Club Wushu Náquera, Shotokan de la Vall d’Uixó, Kangoo Jumps de Puzol, Club Fit Kid Bétera o el Club de Natación Sincronizada El Puig, entre muchas otras— y a colaboradores comprometidos con el deporte como Central Sport, Entrena en la Calle de Luis Toccino o el Centro Anahata Yoga, entre otras marcas, se logrará un evento único que inspira salud, movimiento y bienestar.

Diversidad funcional

A eso se le suma la participación de la ADIV (Asociación de Deportistas con Diversidad Funcional), que aportará un poderoso mensaje de superación y resiliencia con su equipo de baloncesto en silla de ruedas, junto con una exhibición de la Federación de Vóley Femenino del Port de Sagunt.

Será, en definitiva, un fin de semana para activar el cuerpo, la mente y el corazón a través del deporte, la salud y la solidaridad.

El precio de las entradas oscila entre los 55 euros (con acceso a todas las actividades durante los dos días) y los 15 euros para clases sueltas. Para los niños, habrá importantes descuentos.

Pere Antoni, alcalde de Canet d’en Berenguer, afirma que “para nosotros es un honor que la organización haya pensado en nuestro pueblo para celebrar esta iniciativa, porque es conocido nuestro compromiso con la vida sana y el deporte. Estamos seguros de que va a ser un éxito de público y de contenido, y de que su efecto se prolongará más allá de este fin de semana, porque mucha gente va a aplicar los hábitos que proponemos”.