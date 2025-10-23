La crisis de la vivienda acapara el debate de política general en Sagunt

El torrente de información que provoca la era digital supone un obstáculo para que los grandes debates plenarios aporten novedades sustanciosas. Así se demostró en el debate de política general municipal que se desarrolló ayer en el Ayuntamiento de Sagunt durante cerca de cuatro horas.

Con tres intervenciones de hasta 30 minutos cada una para el alcalde, Darío Moreno, y dos réplicas con un total de 35 minutos como máximo para cada portavoz, algunos de los temas más repetidos fueron el transporte público, la suciedad en las calles, la presión fiscal, la seguridad ciudadana, la gigafactoría, las playas del norte, los proyectos pendientes de la Autoridad Portuaria de Valencia y, muy especialmente, la vivienda.

El alcalde, Darío Moreno, en su intervención. / Ayuntamiento de Sagunt

Convertida esta última en una «prioridad» al resultar evidente que es «un gran problema», según admitió, el alcalde destacó los avances que suponen la recarga en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a los grandes propietarios con pisos vacíos o el intento de compaginar «la lucha frente a los abusos turísticos con el fomento de la vivienda». También precisó que la solución a esta crisis requiere más compromisos de los gobiernos estatal y autonómico. Sobre las modificaciones urbanísticas que incrementaron la edificabilidad en varios ámbitos, admitió que faltó comunicación, pero defendió la voluntad de aumentar la oferta en ámbitos «abandonados desde hace décadas», en los que los expertos «nos reconocieron que, en las condiciones anteriores, nunca se iban a desarrollar».

El portavoz del PP, Ximo Catalán. / Ayuntamiento de Sagunt

Mientras, Ximo Catalán (PP) reclamó planes municipales de vivienda y rehabilitación, Eduardo Márquez (IP) alertó de los «precios disparados» en un «mercado loco», no solo por la falta de oferta, sino por «la burbuja generada por la gigafactoría». Alejandro Vila (Vox) introdujo entre las claves del problema el fenómeno de la okupación y Maria Josep Soriano (Compromís) lamentó que «Sagunt se está convirtiendo en objetivo de la especulación», que propuso combatir «en un frente común en defensa de la ciudadanía».

El portavoz del IP, Eduardo Márquez. / Ayuntamiento de Sagunt

La nacionalista también pidió más recursos para la oficina municipal de vivienda, un punto que ya recogen los presupuestos para 2026 a propuesta de EU. Su portavoz, Roberto Rovira, lamentó sobre este punto que «la Generalitat no ponga coto a la subida de precios, que imposibilita el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables y la emancipación de los jóvenes».

La nacionalista Maria Josep Soriano. / Ayuntamiento de Sagunt

Recuerdo a la dana

Más allá de este tema, el alcalde abrió el debate con un sentido recuerdo a la dana del 29O, porque justo ese día fue cuando se desarrolló el último debate de política general municipal.

A partir de ahí, Moreno empezó por destacar los avances de Sagunt en la prevención de emergencias, sobre la que anunció la redacción del proyecto para la construcción de un tanque de tormentas en el Port.

Con pequeñas dosis de autocrítica en distintos ámbitos «en los que queda mucho por hacer» y ataques a la desatención por parte de la Generalitat o la Diputació de València, el socialista reconoció que Sagunt «no puede avanzar de espaldas a la ciudadanía» y enumeró una serie de «buenas noticias» en respuesta a las necesidades de la gente.

Entre las mejoras bajo su gobierno, Moreno destacó el «impulso industrial que mantiene el paro en los niveles más bajos desde hace 17 años» o el «esfuerzo negociador» para reducir la interinidad laboral en el ayuntamiento «del 30 % al 8 %». En el cierre de esa primera intervención, el socialista apuntó que «gobernar es tomar decisiones difíciles, pero ser responsable significa mirarlas de frente y asumirlas, pensando en el bien común. El compromiso de quien gobierna no puede medirse solo por los éxitos, sino también por la capacidad de afrontar las dificultades con serenidad, transparencia y vocación de servicio. Eso es lo que queremos seguir haciendo: trabajar con rigor, diálogo y sensibilidad, para construir una ciudad más justa, sostenible y próspera», dijo mientras el portavoz del PSPV-PSOE, Javier Raro, señalaba también durante el debate: "No somos triunfalistas. Somos realistas, porque trabajamos y conocemos la ciudad".

El portavoz del PSPV-PSOE, Javier Raro. / Ayuntamiento de Sagunt

Críticas

En un tono que no gustó al alcalde, el portavoz del principal partido de la oposición, Ximo Catalán, acusó a Moreno de atribuirse avances impulsados por otras administraciones, hizo especial hincapié en su crítica al cobro de las tasas a los clubes por el uso de las instalaciones deportivas y puso el acento en que la gente «está agotada con razón, porque le prometen mejoras que no llegan, cada vez paga más impuestos y ve anuncios grandilocuentes mientras no se atienden las pequeñas cosas».

No pisar la calle

El popular también acusó al gobierno de no pisar la calle y no entender que «la gente quiere que se gestione el presente y se planifique el futuro, que a ustedes les viene grande». La falta de liderazgo, trabajo y compromiso fueron otras carencias que achacó a la coalición PSPV-EU.

Falta de reivindicación

Eduardo Márquez (IP), por su parte, censuró la falta de reivindicaciones al Gobierno estatal, que justificó en que «no quieren ver a sus superiores enfadados». Además de pedir al alcaide que «no le tiemble el pulso» en exigir la red de Cercanías hasta el Port o el Metro, el segregacionista recuperó la necesidad de un puente entre las playas de Canet y el Port y se refirió a las carencias en la atención a la salud mental.

Centro infanto-juvenil

Sobre este punto, Darío Moreno anunció el compromiso del Consell de incluir en el próximo presupuesto la remodelación del aulario de la plaza Ibérica para acoger un centro infanto-juvenil, así como los dos centros de día que se proyectan, «en un modelo de gestión externa que no nos gusta, aunque no dejan de ser servicios que sumará la ciudad».

El portavoz del Vox, Alejandro Vila. / Ayuntamiento de Sagunt

Vila (Vox) hizo un amplio repaso de promesas incumplidas, Soriano (Compromís) hizo una pormenorizado balance de cuestiones mejorables y Rovira destacó el servicio de Igualdad como «referente», al tiempo que admitió la «poca capacidad» para ejecutar las inversiones.

El portavoz de EU-Unides Podem, Roberto Rovira. / Ayuntamiento de Sagunt

Así se cerró el primer turno de palabra, al que el alcalde replicó con un repaso a las principales cuestiones y a las intervenciones de la oposición, que tildó de «destructiva» en el caso del PP, «equilibrada» en IP, «incoherente» en Vox y «detallada» en Compromís.