Quart de les Valls impulsa el trabajo colectivo para mejorar en salud

Quart de les Valls acoge un programa de sesiones participativas en el marco del proyecto de despliegue del Plan de Salud de la Comunitat Valenciana, centrada en la dinámica del sociograma. La actividad reunió representantes del ayuntamiento, personal técnico municipal, profesionales del centro de salud, miembros de asociaciones locales y otras personas activas del municipio.

El objetivo de la sesión fue visualizar y analizar las relaciones existentes entre los diferentes sectores y colectivos del municipio, identificar cuáles colaboran habitualmente y cómo podrían reforzar su conexión para mejorar la salud y el bienestar de la comunidad. El trabajo permitió trazar un mapa relacional del pueblo y detectar nuevos vínculos y oportunidades de cooperación.

Instante de la reunión. / Ayuntamiento de Quart

Esta actividad forma parte de la fase II de XarxaSalut, dedicada a la organización y consolidación del trabajo intersectorial, y representa un paso más en la construcción de un modelo de salud comunitaria basado en la participación y la colaboración entre servicios, entidades y ciudadanía.

Apoyo

El proyecto “Un diagnóstico de salud para Quart de les Valls” está subvencionado por la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, dentro de la convocatoria de ayudas para el despliegue del Plan de Salud de la Comunitat Valenciana.