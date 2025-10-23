La futura la restauración paisajística junto a la Gerencia de AHM ya tiene forma
El proyecto redactado por Sagunt dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino incluye la creación de un paseo señalizado para difundir la fauna y flora autóctonas
La futura la restauración paisajística autóctona junto a la Gerencia de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM) ya tiene forma sobre el papel gracias al proyecto que ha redactado el Ayuntamiento de Sagunt, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea.
Ahora la previsión municipal es impulsar su ejecución cuanto antes, ya que ese plan finaliza en junio del 2026, como han explicado desde la delegación de Turismo a preguntas de Levante-EMV.
El objetivo de la actuación es mejorar la calidad del paisaje, preservar la biodiversidad local y fomentar un turismo más sostenible y respetuoso con el entorno. Además, velará por recuperar los ecosistemas naturales por lo que aprovechará medidas específicas para recuperar especies vegetales y eliminar las invasoras.
Esta restauración también incluirá la recuperación de hábitats naturales, como la creación de corredores ecológicos y la plantación de especies arbóreas autóctonas. Estos últimos servirán además para delimitar un camino por donde se podrá acceder a observar estas especies, en el que también se colocarán señaléticas para dar a conocer la flora y fauna autóctonas. Todo un paseo didáctico y para evadirse.
La concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha expresado la importancia de continuar con este proyecto para mejorar la ciudad: “Sagunto sigue avanzando en su compromiso con el futuro. Un futuro basado en la sostenibilidad, las políticas verdes y la participación de una ciudadanía con la que se convierta en protagonista de la conservación y el disfrute de su entorno”.
Medidas de restauración
Además, existe un compromiso para realizar un seguimiento y mantenimiento de las medidas de restauración con el fin de garantizar su continuidad y éxito a largo plazo. Se emprenderán también medidas de sensibilización dirigidas a la población local, así como a los y las visitantes sobre la importancia de conservar el patrimonio natural y cultural de la zona, fomentando la participación activa a través de programas de voluntariado y educación ambiental.
La actuación se encuentra alineada con el objetivo específico nº1 para la subcategoría de ‘Ciudad con identidad turística’ de la ESTD: “Conservar, mejorar y potenciar el patrimonio del destino”. Además, cumple con la etiqueta climática 050, de coeficiente 40 % en el ámbito de la transición verde y sostenible: “Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sagunto y Puerto de Sagunto: No. Canet d'En Berenguer, sí
- Antifraude mantiene abierta la investigación sobre el ascenso en Canet del subdelegado del Gobierno
- Los dos refugios hallados en la Casa Romeu de Sagunt se pondrán en valor
- La inclusión toma protagonismo en la XIII 'Noche en vela' de Sagunt
- Desmontan una vía ilegal de descenso por rapel en una cima de alto valor ecológico
- Comandante: «En Sagunto tenemos a los mejores investigadores de la Guardia Civil»
- Primeras reacciones a los nuevos datos sobre el Pantalán marítimo de Sagunt
- Sagunt desencalla la construcción de un edificio multiusos tras duplicar su presupuesto