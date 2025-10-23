La futura la restauración paisajística junto a la Gerencia de AHM ya tiene forma

La futura la restauración paisajística autóctona junto a la Gerencia de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM) ya tiene forma sobre el papel gracias al proyecto que ha redactado el Ayuntamiento de Sagunt , dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea.

Ahora la previsión municipal es impulsar su ejecución cuanto antes, ya que ese plan finaliza en junio del 2026, como han explicado desde la delegación de Turismo a preguntas de Levante-EMV.

El objetivo de la actuación es mejorar la calidad del paisaje, preservar la biodiversidad local y fomentar un turismo más sostenible y respetuoso con el entorno. Además, velará por recuperar los ecosistemas naturales por lo que aprovechará medidas específicas para recuperar especies vegetales y eliminar las invasoras.

Esta restauración también incluirá la recuperación de hábitats naturales, como la creación de corredores ecológicos y la plantación de especies arbóreas autóctonas. Estos últimos servirán además para delimitar un camino por donde se podrá acceder a observar estas especies, en el que también se colocarán señaléticas para dar a conocer la flora y fauna autóctonas. Todo un paseo didáctico y para evadirse.

La concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha expresado la importancia de continuar con este proyecto para mejorar la ciudad: “Sagunto sigue avanzando en su compromiso con el futuro. Un futuro basado en la sostenibilidad, las políticas verdes y la participación de una ciudadanía con la que se convierta en protagonista de la conservación y el disfrute de su entorno”.

Medidas de restauración

Además, existe un compromiso para realizar un seguimiento y mantenimiento de las medidas de restauración con el fin de garantizar su continuidad y éxito a largo plazo. Se emprenderán también medidas de sensibilización dirigidas a la población local, así como a los y las visitantes sobre la importancia de conservar el patrimonio natural y cultural de la zona, fomentando la participación activa a través de programas de voluntariado y educación ambiental.

La actuación se encuentra alineada con el objetivo específico nº1 para la subcategoría de ‘Ciudad con identidad turística’ de la ESTD: “Conservar, mejorar y potenciar el patrimonio del destino”. Además, cumple con la etiqueta climática 050, de coeficiente 40 % en el ámbito de la transición verde y sostenible: “Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules”.