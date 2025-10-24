Una banda de Mallorca rescata del olvido un pasodoble creado en el Port de Sagunt

Una banda mallorquina, la Unión Musical de Marratxí, ha rescatado del olvido un pasodoble que sonó con fuerza en los años 50 del siglo pasado en el Port de Sagunt . Además, gracias a un intercambio con la Unión Musical Porteña, ha permitido que sus notas volvieran a sonar en el Camp de Morvedre.

Ese pasodoble, de nombre ‘Rosita Balsells’ y de corte clásico, fue compuesto por un directo porteño, José Lledó Sampedro, para su mujer. Décadas después, ha sido su nieto, José Miguel Esteve Lledó, quien ha permitido que esos acordes se oyeran de nuevo en el Camp de Morvedre, dentro de un intercambio de la banda balear donde toca con la Unión Musical Porteña.

Como explica el nieto del compositor, su abuelo conservaba todos los programas de las actuaciones que realizó a lo largo de dos décadas la banda predecesora de la UMP, la Santa Cecilia de Altos Hornos de Vizcaya (AHV). Entre ellos, estaba el que hacía referencia al pasodoble ‘Rosita Balsells’, registrado en la Sociedad General de Autores de España (SGAE) y cuya versión más depurada se reprodujo en la revista Harmonía.

Portada donde se anunciaba el pasodoble. / Levante EMV

Composición muy escuchada

Aquellos acordes sonaron mayoritariamente en el escenario de la antigua Gerencia, como explican desde la Unión Musical.

Sampedro, también conocido como “el tío Piché”, fue realmente una persona clave en la expansión de la música por el Port de Sagunt en aquellos años. Fue fundador y director de la banda de música Santa Cecilia de Altos Hornos de Vizcaya; una formación fundada en 1942 e impulsada por el director de la siderúrgica, Jerónimo Roure. Esta entidad cogió el relevo de la de Sota y Aznar, que fue la primera que se fundó en el Port y desapareció en 1940. Pero no solo tenía esta formación. También contaba con una escuela que dirigía el propio José Lledó y en la que, además, impartía clases.

También fue, durante muchos años, el organista de la Iglesia de Begoña. Mientras, la formación siguió activa hasta 1962, dos años antes del fallecimiento de su director.

Unión Musical Porteña / La banda de Mallorca, en plena actuación.

Intercambio

70 años después, el tesón de su nieto ha permitido que ese pasodoble tan especial volviera sonar en la comarca que lo vio nacer gracias a un intercambió que movilizó a más de medio centenar de músicos de Mallorca. Todos viajaron al Port e incluso hicieron una visita turística por el casco histórico de la ciudad.

El concierto se realizó en el Auditorio de Canet d’en Berenguer, ya que los dos núcleos de Sagunt carecen de un local con un escenario suficientemente amplio como para poder acoger a los más cien músicos que se reunieron cuando las dos bandas actuaron juntas. Pero lo curioso es que ese ‘Rosita Balsells’ volvió a la luz y afloró la figura de su creador.