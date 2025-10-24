Canet ultima una inversión de más de 120.000 € para evitar fugas

Las obras para la sustitución de la canalización de agua potable en la céntrica calle Calvario de Canet d’en Berenguer, en el tramo comprendido entre la calle Creu Roja y la calle Bernat i Baldoví, avanzan a un ritmo superior al previsto. Los trabajos comenzaron a mediados de septiembre y cuentan con un presupuesto de 121.581,23 euros.

Entre mayo y junio de 2024, Egevasa —la empresa concesionaria del servicio de agua en Canet— solicitó al ayuntamiento la posibilidad de sustituir la canalización de la calle Calvario debido a los «múltiples episodios de fugas y roturas en la tubería, consecuencia del fin de su vida útil». Por ello, se propuso «la sustitución de 200 metros de tubería»..

Las obras comenzaron a mediados de septiembre y avanzan «a muy buen ritmo», según el alcalde, Pere Antoni. «El plazo es de tres meses, pero podría ser que estuvieran concluidas un poco antes», añadió.

Una imagen de las obras. / Levante EMV

La intervención en la calle Calvari, que no tendrá coste alguno para el ayuntamiento, forma parte de una serie de acciones que está llevando a cabo el ayuntamiento «para hacer de Canet un Canet mejor», como explican desde el consistorio.

Así, explican que en los últimos meses se cambió el antiguo parque infantil del jardín de Blasco Ibáñez por otro inmersivo; se ha sustituido las luces de centro histórico por otras de LED de bajo consumo (lo que ha permitido bajar el IBI), mejorar las conexiones con la playa por la zona del cauce del Palància o, en los próximos meses, la recuperación del Instituto de la Paella y de la senda verde que unirá la playa con el pueblo.