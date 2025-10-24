Concejal de Playas de Sagunt: "La situación de la Malvarrosa es cada vez peor"

El gran avance del mar que se ha producido en la playa de la Malvarrosa de Corinto de Sagunt tras la dana 'Alice' no ha pasado desapercibido al ayuntamiento. "Obviamente, la situación cada vez es peor", admite a preguntas de Levante-EMV el edil de Playas, Roberto Rovira.

Aunque la asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa ya han reclamado una intervención urgente en esta zona, dada la cercanía del agua con algunas viviendas y el camping, a nivel municipal se tiene clara la posición ya comunicada por la Demarcación de Costas de Valencia hace meses: Sus esfuerzos están centrados en el proyecto de regeneración de todo este tramo y de Canet d’en Berenguer, por lo que solo barajaban una intervención urgente en caso de un "temporal extraordinario. Por eso, el concejal considera que "lo más importante ahora es que la ejecución del proyecto de regeneración del ministerio siga su proceso y se ejecute cuanto antes", dice en relación a una obra presupuestada en más de 18 millones de euros que prevé el trasvase de un millón de m3 de arena.

Imagen del litoral ya sin la posta de socorrismo que se había quedado al lado del escalón. / Julio Leal.

Rovira asegura que "en la demarcación de Costas ya han visto las consecuencias del temporal 'Alice'"; una dana que llevó a balizar y, finalmente retirar, una alta torre de socorrismo que quedó al borde del gran escalón creado por la erosión, pues la voracidad del mar da cada vez más zarpazos a los trasvases de arena realizados en 2023 y el desnivel, en algunos puntos, supera los dos metros de altura, como ha ido informando este diario.

Vecinos de la zona muestran el deterioro tras la dana 'Alice'. / Daniel Tortajada

Necesaria coordinación

El consistorio también le ha trasladado a Costas "la necesidad de coordinar a la Conselleria de Turismo y al ministerio para que toda la instalación de los lavapiés se lleve al inicio de la playa, además de retirar toda la instalación obsoleta y que ha quedado desenterrada", según explica Rovira, después de todo un verano en el que los tubos estaban perfectamente a la vista y entre los bañistas, e insistiendo en que la competencia de los lavapiés es autonómica y no municipal, como llegaron a explicar desde Turismo a preguntas de Levante-EMV ante la mala imagen que presentaba esta playa justo este año que ha estrenado bandera azul.

Rovira ha justificado la necesidad de esa retirada tanto en razones de seguridad por evitar caídas, como "para que se aproveche la obra para tener una instalación en condiciones de cara al futuro que no se vea afectada por temporales".