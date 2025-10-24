Culpan del segundo 'basurazo' en Morvedre a la "mala gestión" en el consorcio

Los socialistas no han tardado en criticar el "tasazo injustificado" aprobado por los representantes del PP en el consorcio Palància-Belcaire que, tal y como informó Levante-EMV, elevará la cuota unitaria por el tratamiento y valorización de los residuos en la planta de Algímia d'Alfara desde los 79,33 euros hasta los 92,97 euros, un 17,2 % más. Este incremento afecta a 56 municipios del Camp de Morvedre, l'Alt Palància y la Plana Baixa.

Además de votar en contra en la junta de gobierno celebrada este viernes, el PSPV ha cargado especialmente contra la presidenta del consorcio y alcaldesa de Segorbe, Carmen Climent, quien "hace unos años ponía el grito en el cielo cuando se planteaba cualquier subida y ahora aprueba este incremento, que es consecuencia de la mala gestión y la cerrazón en busca de alternativas", según apunta el concejal socialista y representante de Sagunt en este organismo, Jorge Vidal.

Improvisación

Desde la Vall d'Uxó, Jorge García, lamenta "las prisas y la improvisación" que han acompañado esta modificación de la ordenanza fiscal, que "llevaba seis años congelada". Afea al PP que haya actuado "sin buscar consensos y de manera unilateral".

Vidal también censura que "mientras el PP se llena la boca hablando de un supuesto ‘basurazo’ en Sagunto, aprueba el 'basurazo' real en el consorcio. La diferencia -insiste el edil de Medio Ambiente- es que la modificación de la tasa municipal responde al cumplimiento de una ley estatal y que, para paliarla, hemos reducido el tipo de gravamen del IBI al mínimo legal e histórico, además de plantear bonificaciones por buenas prácticas, exenciones a las personas más vulnerables y ayudas al comercio local".

Mesas de engaños

Por contra, según insiste el socialista, "el PP lleva meses engañando a la ciudadanía. Dicen que no habrían subido la tasa en el ayuntamiento, cuando no hacerlo hubiera supuesto enfrentarnos a sanciones millonarias. Sin embargo, utilizan su mayoría en el consorcio para incrementar casi un 20 % la tasa, sin escuchar al resto de municipios. Es una postura totalmente hipócrita. Cuando tienen ocasión, aprovechan para subir los impuestos, sin plantear ningún tipo de medida para evitar que esto suponga un perjuicio para la ciudadanía".