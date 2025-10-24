El futuro de las Guerreras pasa por Sagunt
Dos jugadoras han sido convocadas para el Proyecto 2029 con la vista puesta en el Mundial
La extremo Sara Palanques y la primera línea Martina Català, ambas del BM Morvedre, han sido convocadas por la selección nacional para el Proyecto 2029, impulsado por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) con la vista puesta en el Campeonato del Mundo que se disputará en casa.
La actividad tendrá lugar entre el 10 y el 12 de noviembre en Elche, bajo la dirección del seleccionador del equipo absoluto, las Guerreras, Ambros Martín. El presidente de la entidad saguntina, Albert Llueca, apunta que esta citación "no solo reconoce el esfuerzo y la evolución deportiva de ambas jugadoras, sino que también proyecta el trabajo de base que realizamos desde el club".
Orgullo colectivo
El máximo mandatario añade que "es un orgullo colectivo que refuerza nuestra apuesta por el talento local, la formación integral y el compromiso con el balonmano femenino". Desde el BM Morvedre insisten en valorar esta convocatoria como parte de un proceso de tecnificación que busca consolidar el futuro de las Guerreras.
Tanto Martina como Sara son habituales en este trabajo de seguimiento del talento joven de la RFEBM, ya que la presencia de ambas ha sido habitual en sus anteriores etapas formativas en categorías juvenil y júnior.
Muy integradas en el primer equipo
Las dos se encuentran ya integradas en la dinámica del primer equipo a las órdenes de Manu Etayo, la extremo siendo muy protagonista ya desde la pasada temporada y la primera línea entrando poco a poco en las rotaciones.
