Perros especializados en detectar tóxicos acudirán a Albalat ante la muerte de más gatos

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha iniciado una investigación en Albalat dels Tarongers tras la aparición de nuevos gatos muertos. Así lo ha anunciado la alcaldesa, María Asensi (PP), tras la sospecha de que estos felinos pudieran haber sido envenenados como ocurrió con los casos del mes de septiembre.

Según la mandataria, el Seprona ha informado al ayuntamiento que esta unidad realizará un rastreo con perros especializados para detectar posibles tóxicos en la localidad, principalmente en aquellos puntos donde han aparecido los animales sin vida. "El objetivo es conocer dónde se pone el veneno" , afirmaba la alcaldesa. Una investigación que desde el ayuntamiento consideran que podría ponerlos sobre la pista de los posibles autores de los hechos.

Autopsias

Por ahora , todo son sospechas a la espera de los resultados de las autopsias que puedan confirmar que la muerte de estos gatos, de esta tercera oleada, es fruto de un envenenamiento. "Sí que sabemos que lo fueron los casos de septiembre", ya que tal y como adelantó Levante-EMV, así lo confirmó el veterinario que reconoció a uno de los supervivientes de la camada afectada, quien reconoció que el gatito había sido intoxicado. Sin embargo, según Asensi, no está tan claro que esta fuera la causa de lo ocurrido en mayo y apunta a que posiblemente, los felinos quedarán afectados por un tema vírico.

Cabe recordar que la colaboración con la Guardia Civil es una de las medidas anunciadas por la alcaldesa en el comunicado que remitió este martes a los medios, condenando los hechos, en el que aseguraba que "el ayuntamiento pondrá todos los medios a su alcance para identificar a los responsables y evitar que este tipo de actos vuelvan a producirse".

Mientras se investiga el suceso, por otro lado, algunos vecinos ya se han puesto en contacto con ONG que trabajan por el bienestar animal para que, por su parte, ayuden a esclarecer lo ocurrido y "presionen a la administración local a que actúe, después de un año sin hacerlo", afirmaba el secretario local de Compromís, Rafa Asensio.