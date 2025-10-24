Los Premis Literaris de Sagunt 2025 ya tienen ganadores

La palabra ha vuelto a tomar protagonismo con la entrega de los premios literarios Ciutat de Sagunt 2025 que ayer se otorgaron en una gala muy especial celebrada en el Centro Cultural Mario Monreal. Dos autores catalanes han sido los galardonados en esta edición: Josep Julien por su obra de teatro y Francesc d’Assís Puigpelat, en narrativa pues el galardón más veterano, el de poesía, quedó desierto por decisión del jurado.

La compañía Teatres de la Llum ha sido la encargada de dotar de magia al evento y para ello ha contado con la intervención de artistas de disciplinas diversas.

El ganador del XXII Certamen de Teatro Pepe Alba, Josep Julien Ros, ha visto reconocido su trabajo titulado ‘La màquina de somiar’, lo que le valdrá un premio de 4.000 euros. Nacido en Barcelona, este dramaturgo, actor y director, además de graduado en Interpretación en el Instituto de Teatro, llegaba precedido de siete textos teatrales galardonados en diversos certámenes.

Josep Julien, junto a la teniente de alcalde María José Carrera. / Ayuntamiento de Sagunt

El ganador del XXVII Certamen de Narrativa Ciutat de Sagunt, el escritor y periodista Francesc d’Assís Puigpelat Valls, recibirá un premio de 7.000 euros por ‘Les tres moires’ tras publicar más de 40 libros entre los que destacan Jocs de corrupció (Premio Joanot Martorell, 1995), Els llops (Premio Carlemany, 2005), El retorn de Macbeth (Premio Ciutat d’Alzira, 2011), Abril (Premio Fiter i Rosell, 2022), o L’amant de Franco (Premio Ferran Canyameres, 2025).

Además de asegurarse la publicación de las obras, los galardonados recibieron una escultura exclusiva realizada por el artista de la comarca Rafael Mir.

Francesc d’Assís Puigpelat con la edil del Gabinet del Valencià. / Ayuntamiento de Sagunt

Este año han concurrido a los premios literarios Ciutat de Sagunt un total de 148 obras. Aunque el mayor número de ejemplares se recogió en poesía, con 73 originales, justo el premio de esta disciplina ha quedado desierto.

"Mensaje potente"

La concejala del Gabinete de Promoción del Valenciano, Patricia Sánchez, considera que esto último no debe llevar a una lectura negativa. «Lejos de ser un vacío, es también un mensaje potente», ha asegurado apuntando que la poesía «no es solo forma ni un conjunto de palabras bien ordenadas», sino que es «una voz viva». A su juicio, la decisión del jurado «es un impulso a las voces poéticas a volver, a escribir, a emocionarnos con la fuerza que tiene nuestra lengua».

Los galardonados, con varios concejales. / Ayuntamiento de Sagunt

Sánchez también definió los premios como «el acto más importante del año para la concejalía», un día en el que «las palabras vuelven a ocupar el centro, en el que recordamos que nuestra lengua es mucho más que un instrumento de comunicación. Es memoria, identidad e historia», dijo en una gala que volvió a llenar de sonrisas el centro cultural y que reunió tanto a varios ediles socialistas del gobierno municipal como a la concejala de Compromís, Maria Josep Soriano.