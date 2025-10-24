Un segundo ‘basurazo’ sacudirá el Camp de Morvedre

El servicio que hasta 2024 se prestaba en Sagunt por 131,33 euros al año por vivienda, a partir del próximo ejercicio costará 203,97 euros. Este incremento por encima del 55 % es el resultado de la suma del aumento que impuso el ayuntamiento desde este 2025 y un segundo ‘basurazo’, que aplicará el consorcio Palància-Belcaire si no hay una sorpresa mayúscula en la junta de gobierno convocada para este viernes.

La subida en la tasa por el tratamiento y valorización de los residuos domésticos y municipales, anteriormente denominados urbanos, se imputará en el conjunto de los 56 municipios que integran el consorcio C3/V1 de las comarcas del Camp de Morvedre, l'Alt Palància y la Plana Baixa. Según la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la cuota unitaria pasa de los 79,33 euros que se aplica desde 2020 hasta los 92,97 euros a partir de 2026, un incremento del 17,2 %.

Otros epígrafes

Ese será el recibo que se pasará el próximo verano a las viviendas, mientras que la cuantía del resto de epígrafes oscila en función de la superficie que ocupan los establecimientos. Las tiendas de alimentación y supermercados, por ejemplo, pagarán hasta 5.113 euros; las oficinas, las entidades bancarias y otros locales comerciales abonarán hasta 650,79 euros; las cafeterías, los restaurantes y similares alcanzarán un máximo de 929,70 euros; los centros industriales llegarán hasta los 1.394,55 euros; mientras que a los centros educativos, sanitarios, culturales o sociales se les cobrará hasta 1.673,46 euros.

Visitas a la planta de Algímia d'Alfara. / Consorcio Palància Belcaire

Como ya venía ocurriendo, los inmuebles de titularidad municipal están exentos de esta tasa, a excepción de aquellos que tengan la explotación cedida a terceros.

Costes del servicio

Según el estudio de costes que ha llevado a la determinación de esta cuota, los gastos asociados a la prestación del servicio de cara al próximo año rozarán los 18,6 millones de euros, por los 13,8 millones de 2019, cuando se hizo el cálculo de la tasa que todavía está en vigor.

En este tiempo, casi todas las partidas han registrado un significativo incremento con las únicas excepciones de las gestiones para su recaudación, que caen debido a la moderación de los porcentajes aplicados por las diputaciones de Castelló y València; el millón de euros que se cargó hace cinco años para sanear el déficit que arrastraba el consorcio; así como los poco más de 31.600 euros en los que se mantiene el arrendamiento del ecoparque del polígono Sepes de Sagunt.

Impuesto estatal

Entre las principales subidas destaca el coste del tratamiento de los residuos en la planta de Algímia d'Alfara, que pasa de los 7,6 millones hasta más de 11 millones, aunque con la pequeña trampa de incluir como gasto los casi 944.000 euros que se pagan por el impuesto estatal de la basura que acaba en vertedero y que posteriormente se recauda de los ayuntamientos en su totalidad. Los costes tanto fijos como variables de la valorización de 110.000 toneladas de residuos sólidos urbanos alcanzan los 10,5 millones, a los que se restan los casi 1,7 millones que se cobra al plan zonal V5 por el tratamiento de 27.000 toneladas. En 2020, estas cifras eran de 8,6 millones y 1,5 millones, respectivamente.

Por lo que respecta a la basura orgánica, al consorcio Palància-Belcaire le costará la valorización de 3.000 toneladas un total de 775.000 euros, por los 505.000 de hace cinco años, mientras que una partida nueva asociada al servicio es el pago de casi 425.000 euros por la emisión de gases de efecto invernadero en vertedero. Además de pequeñas subidas en los gastos asociados a la gerencia y a las indemnizaciones por razón de servicio y una más acusada por los salarios del personal colaborador, las otras grandes partidas que explican el incremento de la tasa son los ecoparques, con 4,4 millones, y la gestión de voluminosos, que rozará los 1,3 millones.

Ingresos

Para completar este cuadro económico, el estudio de costes también contempla los 400.000 euros de la bonificación de la tasa por el uso de los ecoparques a través de la campaña Si más reciclas menos pagas, así como unos ingresos, más allá de los mencionados, de 538.000 euros, correspondientes a las aportaciones de la Generalitat y las dos diputaciones (218.000 euros), los recargos de apremio (120.000 euros) y los intereses tanto de demora (50.000 euros) como de los depósitos (150.000 euros).

Junta de gobierno

Todos estos números aplicados a las 184.112 cuotas son los que determinan el recibo de casi 93 euros, a los que este viernes se espera que dé luz verde la junta de gobierno, compuesta por representantes de los gobiernos autonómico, provinciales y de los 56 municipios que conforman este consorcio.