Arrancan las obras más esperadas junto al Teatro Romano y el Castillo de Sagunt

Las obras esperadas desde hace tiempo para mejorar el entorno del Teatro Romano y el Castillo de Sagunt han arrancado al fin esta semana. La intervención impulsada por el ayuntamiento ha permitido retomar unos trabajos iniciados hace 9 años para acondicionar este entorno pero también las salidas de emergencia situadas en lo alto del monumento nacional que acoge el festival Sagunt a Escena; un certamen que, como adelantó Levante-EMV, lleva dos ediciones con el aforo reducido al no poder utilizar su cávea oeste, tras una restricción aplicada también al resto de actos y que la Conselleria de Cultura atribuye a esas deficiencias, como aseguraron desde el departamento autonómico a preguntas de este diario.

La intervención iniciada contempla actuaciones en nueve zonas durante un total de cuatro meses, de acuerdo con el proyecto realizado hace dos años por el arquitecto Javier Hidalgo Mora y su equipo colaborador.

Varios operarios, en pleno trabajo. / Mónica Arribas

La empresa Arko10 Obras y Servicios de Levante S.L. ha empezado a dar forma a estas actuaciones presupuestadas en 341.219 € que, además de la adecuación del acceso a la cávea oeste del Teatro Romano y la mejora del entorno inmediato, incluye otra medida muy demandada por vecinos de la zona: La sustitución de las rampas de madera situadas en la parte lateral del Teatro, unos elementos colocados hace años de forma provisional, que serán reemplazados por otros nuevos, estables y adecuados la normativa de accesibilidad.

Precisamente en este punto, ya han comenzado a desmontar esos contrachapados, al tiempo en que se trabaja de forma paralela en la ladera del Castillo para eliminar una vía abierta entre los pinos y utilizada como subida, pero que en realidad era un peligro.

Trabajos para anular una vía de subida en la ladera del Castillo. / Mónica Arribas

Ladera del Castillo

A esto se le sumará la ejecución de un tramo de escalera que facilite el acceso, más la consolidación estructural y protección de los restos arqueológicos localizados junto a los contrafuertes del foro romano. Esto completará la puesta en valor de la ocupación íbera donde ya se intervino en 2021 y "permitirá comprender la evolución urbanística de Sagunto desde su origen íbero hasta su plena romanización", según el proyecto redactado.

Elementos de seguridad

Otro de los objetivos de la obra será ganar en seguridad, con el acondicionamiento del entorno posterior del Teatro Romano, incluyendo la adecuación de bordes de calzada y la mejora de la calle Vieja del Castillo, que es la que lleva a este último monumento.

Un trabajador, abriendo el acceso a la zona en obras de la ladera. / Mónica Arribas

Asimismo, se instalarán barandillas y elementos de seguridad en los tramos con mayor desnivel, al margen de realizar una renovación y mejora de la señalética interpretativa y direccional.

Como asegura la edil de Patrimonio Cultural, Natalia Antonino, "con esta nueva intervención, el ayuntamiento reafirma su compromiso con la conservación, protección y difusión del patrimonio histórico y arqueológico municipal, garantizando la mejora de la accesibilidad y la seguridad en los itinerarios de visita del Conjunto Monumental del Castillo y del Teatro Romano, espacios que constituyen un referente patrimonial de primer orden en la Comunitat Valenciana".