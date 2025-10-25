El Saguntino quiere sentirse como en casa en Catarroja

El Atlético Saguntino se enfrenta este domingo a partir de las 16 horas al CF Recambios Colón, en partido correspondiente a la octava jornada del grupo VI de Tercera RFEF que se disputará en el Campo Mundial 82 de Catarroja. Los rojillos viajan con la intención de que la identidad que demuestran en casa también aparezca a domicilio.

Sobre el rival, que es colista y todavía no conoce la victoria, el entrenador romano, Guillem Beltrán, apunta que "es un equipo que junta veteranía en la línea defensiva y juventud y velocidad en la parte de arriba. Defienden muy juntos y pegados".

Dominadores del juego

El míster añade que "será un partido en el que vamos a llevar el dominio del juego. Intentaremos superar el muro que colocan ellos y evitar esas transiciones que a ellos les hacen muy peligrosos".

Jugada del último partido. / Atlético Saguntino

Los saguntinos, que han perdido sus dos últimos encuentros a domicilio, quieren demostrar que son igual de peligrosos fuera del Nou Morvedre. Su entrenador expresa que tienen "que seguir la misma línea que llevamos en casa. Contra el Torrellano no se dio el resultado, pero competimos y tuvimos oportunidades. En la visita al filial del Levante, se falló en esa salida a balón que nos está dando mucho. Nos crucificó y no pudimos darle la vuelta".

Misma identidad

Así, Beltrán señala que "no considero que fuera de casa estemos jugando mal. Por tanto, creo que ya nos toca un partido con buen resultado fuera de casa para que nos dé esa confianza de jugar tanto en casa como a domicilio con la misma identidad".

Compromiso

A este respecto, el técnico rojillo añade que "lo que define al equipo y la clave del buen arranque de temporada es el compromiso y queremos seguir demostrándolo este fin de semana y los siguientes".