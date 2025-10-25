Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benavites rompe una lanza contra la despoblación

Las Jornadas de Administración Local abordan el fenómeno desde distintas perspectivas

Benavites, epicentro de la política con sus Jornadas

Benavites, epicentro de la política con sus Jornadas / Levante-EMV

Mónica Arribas

Benavites

Benavites volvió a ser epicentro de política local, autonómica y nacional gracias a las Jornadas sobre Administración Local organizadas por undécimo año por el ayuntamiento, que reunieron también a expertos en varios ámbitos y en gestión pública.

Bajo el lema «Dando vida a nuestros pueblos», el evento dejó todo tipo de reflexiones y diferentes datos, como los que dio el vicerrector de la Universitat de València, Jorge Hermosilla, en su charla inaugural: Más de 190 pueblos de la Comunitat Valenciana, el 35%, sufren despoblación y padecen de forma más acusada problemas como el envejecimiento, la accesibilidad o el abandono de la actividad agrícola y forestal; un último aspecto que siempre favorece la expansión de los incendios.

El vicerrector, Jorge Hermosilla, en la charla inaugural.

Además de señalar que esto afecta a poblaciones alejadas de la costa y en muchos casos con parajes naturales protegidos, Hermosilla admitió que «la solución es muy complicada», entre otras cosas, porque «casi ningún municipio ha corregido su tendencia pese a los los muchos planes europeos llevados a cabo». «Alguno ha cambiado, pero a partir del covid y en un alto porcentaje por la llegada de inmigración extranjera», dijo ante alcaldes, diputados, senadores y altos cargos, además de mostrarse «bastante escéptico» respecto a los resultados que se puedan lograr en la estrategia que prepara el Ministerio y donde él colaborará junto a otros expertos.

Trabajo conjunto

El alcalde, Carlos Gil (PP), abrió las jornadas instando a un trabajo conjunto de las diferentes instituciones para mejorar la calidad de vida en las pequeñas poblaciones que lidian con bajos presupuestos y medios limitados. Lo hizo junto a Guillermo Mariscal, secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados y Paz Carceller, Diputada del Área de Administración General de la  Diputación de Valencia.

El alcalde, entre el secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados y la diputada Paz Carceller.

La cita incluyó varias mesas de debate, con periodistas y primeros ediles como Virginia Sanz, alcaldesa de Buñol; Ismael Sanvíctor, alcalde de Alfarrasí; y Robert Raga, alcalde de Riba- roja de Turia; Raquel Clemente, diputada en el Congreso de los Diputados y alcaldesa de Celadas; Amparo Marco, senadora por Castellón; y José Antonio Redorat, director general de Administración Local de la Generalitat Valenciana.

Tras una actividad motivacional con Óscar Tramoyeres, el veterano diplomático Inocencio Arias puso la guinda a un evento ya consolidado que rompió una lanza contra la despoblación.

