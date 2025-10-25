Benavites rompe una lanza contra la despoblación

Benavites volvió a ser epicentro de política local, autonómica y nacional gracias a las Jornadas sobre Administración Local organizadas por undécimo año por el ayuntamiento, que reunieron también a expertos en varios ámbitos y en gestión pública.

Bajo el lema «Dando vida a nuestros pueblos», el evento dejó todo tipo de reflexiones y diferentes datos, como los que dio el vicerrector de la Universitat de València, Jorge Hermosilla, en su charla inaugural: Más de 190 pueblos de la Comunitat Valenciana, el 35%, sufren despoblación y padecen de forma más acusada problemas como el envejecimiento, la accesibilidad o el abandono de la actividad agrícola y forestal; un último aspecto que siempre favorece la expansión de los incendios.

El vicerrector, Jorge Hermosilla, en la charla inaugural. / Mónica Arribas

Además de señalar que esto afecta a poblaciones alejadas de la costa y en muchos casos con parajes naturales protegidos, Hermosilla admitió que «la solución es muy complicada», entre otras cosas, porque «casi ningún municipio ha corregido su tendencia pese a los los muchos planes europeos llevados a cabo». «Alguno ha cambiado, pero a partir del covid y en un alto porcentaje por la llegada de inmigración extranjera», dijo ante alcaldes, diputados, senadores y altos cargos, además de mostrarse «bastante escéptico» respecto a los resultados que se puedan lograr en la estrategia que prepara el Ministerio y donde él colaborará junto a otros expertos.

Trabajo conjunto

El alcalde, Carlos Gil (PP), abrió las jornadas instando a un trabajo conjunto de las diferentes instituciones para mejorar la calidad de vida en las pequeñas poblaciones que lidian con bajos presupuestos y medios limitados. Lo hizo junto a Guillermo Mariscal, secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados y Paz Carceller, Diputada del Área de Administración General de la Diputación de Valencia.

El alcalde, entre el secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados y la diputada Paz Carceller. / Mónica Arribas

La cita incluyó varias mesas de debate, con periodistas y primeros ediles como Virginia Sanz, alcaldesa de Buñol; Ismael Sanvíctor, alcalde de Alfarrasí; y Robert Raga, alcalde de Riba- roja de Turia; Raquel Clemente, diputada en el Congreso de los Diputados y alcaldesa de Celadas; Amparo Marco, senadora por Castellón; y José Antonio Redorat, director general de Administración Local de la Generalitat Valenciana.

Tras una actividad motivacional con Óscar Tramoyeres, el veterano diplomático Inocencio Arias puso la guinda a un evento ya consolidado que rompió una lanza contra la despoblación.