Costas descarta una oferta para regenerar las playas del norte

Casi un mes después de que la secretaría de Estado de Medio Ambiente declarara como temerarias dos de las cuatro ofertas para la regeneración, entre otras, de las playas de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Canet d'en Berenguer, la mesa especial de expedientes FRER (Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia) ha decretado la exclusión de una y la aceptación de otra, de tal forma que se mueve entre tres opciones para elegir a la empresa que, en el caso del litoral norte del Camp de Morvedre, se encargará de trasvasar cerca de 1,2 millones de metros cúbicos de arena.

La que se deja fuera del procedimiento es de la unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Becsa y Boskalis. Según la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, las firmas justificaron su reducción del 36 % respecto al presupuesto de licitación en que cuentan con la propiedad de una draga TSHD Gateway, que además se encuentra en Europa.

Condiciones mínimas

Sin embargo, los técnicos estatales aseguran que esta máquina no cumple las condiciones mínimas exigidas en el pliego, con una capacidad de cántara de 14.000 m³ para trabajar a 80 metros de profundidad. La draga propuesta apenas puede alcanzar los 62 metros y recoger 12.000 m³.

Playa del norte de Sagunt. / Daniel Tortajada

Por contra, la rebaja del 37 % respecto al presupuesto que presenta la UTE Dredging International España y Rover Maritime sí se considera justificada. Según el dictamen, firmado, entre otros, por el jefe de la Demarcación de Costas de València, Javier Estevan, los motivos que validan esta temeridad son la movilización de la draga desde un puerto cercano como Gibraltar, así como las cualidades de la máquina cuya modernidad permite un menor calado que reduce tendidos, maniobras y pérdidas de carga.

Beneficio bajo

También se considera relevante el establecimiento de unos gastos generales y beneficio industrial "bajos", concretamente del 6 % y el 3,5 %, respectivamente, lo que "deriva en la posibilidad de presentar una oferta más competitiva".

Ventaja económica

De esta forma, la UTE Dredging/Rover parte con una clara ventaja económica sobre la UTE Acciona/Grupo Bertolín y Dravo, aunque todavía habrá que esperar un poco más para conocer la empresa a la que se adjudica este contrato de cerca de 67,7 millones de euros, de los que cerca de 30 millones están reservados para las playas del norte de Sagunt y Canet.