Invitación a repensar el papel de la clase trabajadora en Sagunt

El exsecretario general de CC OO, Antonio Gutiérrez, analizará el próximo martes en el Port de Sagunt «El paper de la classe treballadora en el canvi polític» en una charla organizada por la concejalía de Memoria Democrática.

Antonio Gutiérrez ha sido uno de los referentes a nivel nacional en la defensa de los derechos de los trabajadores y en el análisis del papel de la clase obrera en la política contemporánea. Su intervención promete ofrecer una visión particular de los retos en la era digital, de globalización y crisis climática.

Un tema de plena actualidad

La conferencia llega en un momento en que la precarización laboral, la pérdida de poder adquisitivo y la transformación de los modelos productivos ocupan un lugar central en el debate público. Gutiérrez invita a repensar el papel de la clase trabajadora no sólo como sujeto económico, sino como motor de cambio democrático y social.

El Casal Jove del Port de Sagunt acogerá la charla el día 28 de octubre a partir de las 19:00 h; un acto de entrada gratuita pero bajo invitación..