La lucha por una salud mental accesible se reactiva en Sagunt

Hacer accesible la salud mental para todos y todas y evitar que sea "un lujo por economía o por tiempo, algo que nos parece inmoral", es uno de los principales propósitos de la Asociación Prosalud mental del Camp de Morvedre (Aprosam), entidad que inicia una nueva andadura, tras un proceso de "renovación y regeneración", adelantaba su nuevo presidente, Jaime Rumualdo.

Una nueva directiva y otra estructura organizativa, con novedosos departamentos, además de un incremento de profesionales socios, han dado "una segunda vida", decía Rumualdo, a esta asociación, que lleva trabajando por la salud mental muchos años, realizando un trabajo excepcional en el Camp de Morvedre, desde 2017, a la que la pandemia afectó gravemente. Pese a esto, renace y lo hace con fuerza, con una programación anual que anota charlas gratuitas y talleres para los socios, con la finalidad de convertir a Aprosam en un "espacio de ayuda y acompañamiento para las personas que sufre una enfermedad mental y sus familias".

Primera de las charlas / LEVANTE-EMV

Asesoramiento y acompañamiento

"La asociación pretende ser una herramienta, un recurso intermedio para aquellas personas que padezcan una enfermedad mental que no pueden esperar a ser atendidos por la seguridad Social o no pueden pagarse un servicio privado por falta de recursos y requieren, ellos o sus familias de esa ayuda y de herramientas para poder gestionar esa situación del día a día. De ahí nuestras charlas y talleres. Que la gente sepa que estamos ahí para ayudarles, que tienen un espacio, un lugar y unas personas a las que dirigirse a las que vamos a ayudar", insistían.

Con esta nueva andadura, pero sobre todo con la programación de actividades preparadas, se persigue desestigmatizar la salud mental, visibilizarla con campañas informativas y charlas, difundir medidas preventivas, apoyo y asesoramiento y ofrecer herramientas para la gestión, adelantaban a Levante-EMV.

Programa

En cuanto al programa, arrancaba este viernes con las charlas gratuitas y de libre acceso. La primera de ellas ha corrido a cargo de la psicóloga Ana María Navarro, bajo el título "La ansiedad: entenderla para manejarla". La siguiente será el 26 de enero, a cargo de Inés Esteve: "Poner límites". Ambas profesionales repetirán con otras dos conferencias, el 6 de marzo, donde Navarro abordará el "Sobrepensar. Qué es, causa, consecuencias y cómo manejarlo", mientras Esteve tratará "El perdonar para sanar", el próximo 1 de junio. A esto se suman los talleres para socios de estimulación cognitiva, de técnicas para poner límites, de idiomas, teatro o yoga.