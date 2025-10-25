Qué hacer este fin de semana en Morvedre

El fin de semana se presenta intenso en el Camp de Morvedre con todo tipo de actos.

El Centro Cultural Mario Monreal albergará hoy sábado 25 de octubre a las 20 horas la representación de 10 sonetos, un espectáculo de danza contemporánea de la compañía Otra Danza.

La Orquesta Panorama, conocida a nivel nacional por sus espectaculares montajes, actúa hoy sábado en Sagunt . Lo hará con una actuación organizada por el ayuntamiento prevista en un principio para el puente del 9 d' Octubre pero que tuvo que aplazarse por la dana Alice.

El concierto se celebrará junto al centro comercial Lepicentre, que acoge también de todo tipo de actos por su décimo aniversario.

El Parque de La Rodana de Faura, volverá a acoger una nueva visita guiada con motivo de la segunda sesión de “Brindis por la Igualdad”, la iniciativa del Ayuntamiento de Faura para poner en valor y difundir, de una forma amena y diferente, los espacios dedicados a la igualdad, al recuerdo y al aprecio en positivo. La cita tendrá lugar hoy, a las 18 horas, con salida desde el Parque de la Rodana y servirá también para rendir homenaje a Lluís Ocaña Navarro, quien fue alcalde-presidente del Consejo Municipal de Faura durante la Guerra Civil, justo dos días después de cumplirse 85 años de su fusilamiento.

Además, L’Òliba Cultural retoma este sábado a las 17 horas en Algímia d'Alfara su Club de Lectura, un espacio de encuentro para los amantes de los libros abierto en la Casa de Cultura a quienes quieran conocerles.

Planes de domingo

La II Carrera Popular Fallera llegará este domingo a las calles del Port de Sagunt, con salida a las 10 horas desde el Triángulo Umbral y carácter solidario.

Algímia d'Alfara celebrará este domingo la festividad de Santa Úrsula. A 12 horas habrá dansà y cant valencià, y a las 14h calderas en la Plaza de la Iglesia a las que había que apuntarse previamente.

Canet d'en Berenguer abrirá también este domingo la XIII edición de su Certamen de Teatro Amateur en Valencià. Será en el auditorio con Tanqueu al eixir, del grupo de teatro de Altea Pla i Revés, a las 18,30 horas, con entradas a 3 euros y abonos a 15 para las seis sesiones.