Un tirador saguntino logra nuevos éxitos

El deportista saguntino Antonio Comeche sigue cosechando éxitos pese a sus duros rivales. Los últimos han sido en la cita más importante nacional, el Campeonato de España, disputado en el Campo de Tiro granadino de Las Gabias. Más de cuatrocientos deportistas afrontaron allí durante dos días veinte ejercicios de gran diversidad, muy técnicos y de complicada resolución pues se incluyeron ejercicios para resolverlos sólo a una mano, tanto la diestra como la siniestra, así como varias tarjetas móviles de todo tipo.

El inicio fue muy prometedor para las aspiraciones del también policía local de Sagunt, a pesar que en el primero de ellos tuvo un incremento del crono por un problema en un cambio de cargador, siendo el único incidente relacionado con el arma y la munición. Como reconocía que "no recuerda haber cumplimentado una competición tan extensa con una regularidad tan resaltable" ya que no cometió ninguna penalización en todo el evento deportivo, si bien no pudo colocarse más alto en la clasificación por el incremento del crono en algún ejercicio, bien por errores estratégicos o por fallos al impactar a los metales.

No obstante, pudo conseguir el subcampeonato de España en su categoría de súper senior, un meritorio decimotercero lugar en la general y una cuarta posición por equipos representando a la Comunitat Valenciana. "Fue un resultado muy satisfactorio dado el altísimo nivel en la categoría", apunta destacando que compite el actual campeón de Europa y el reciente subcampeón del mundo.

Comeche, en el podio. / Levante EMV

Tras esta puntuación pudo escalar algunos puestos en el ranking nacional colocándose en la misma posición que estaba en el campeonato de España.

Dos medallas

Con este resultado logró dos medallas, una por el resultado de subcampeón de su categoría y otra a nivel internacional, ya que fue abierta a todos los países y así lo hicieron participantes desde Portugal, Irlanda, Francia, Andorra y Polonia.

Comeche da por finalizada la temporada "con objetivos cumplidos", como el conseguido recientemente en el Campeonato del Mundo con ese subcampeonato por equipos y la cuarta posición en la general de su categoría.

Aún así, mantiene intactas sus inquietudes de mejora y ya tiene la vista puesta en la siguiente temporada. En ella, la primordial cita es el Campeonato de Europa que se celebrará en Hungría a principios del mes de junio. "Intentaré participar", dice agradeciendo una vez más la colaboración del ayuntamiento y de distintas empresas patrocinadoras.