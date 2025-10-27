«Desesperados» con los mosquitos en dos puntos del Port de Sagunt
Vecinos de una zona cercana al río claman por fumigaciones en esta zona y en el marjal dels Moros
«Estamos desesperados con la plaga de mosquitos desde las últimas lluvias». Así se expresa a Levante-EMV Mihaela, una vecina de un barrio del Port de Sagunt cercano al río que lleva ya tramitadas dos incidencias a través de la APP municipal tanto el día 17 como el 25, pero afirma que la situación apenas mejora.
Aunque en el ayuntamiento aseguran haber reforzado los tratamientos antimosquitos antes y después de las lluvias, residentes en esta zona demandan más acciones. «Nos comen los mosquitos y son de todo tipo, normales, negros pequeños y grandes que dejan bultos que pican mucho. Saliendo a los parques por la calle con los niños ya te pican en todas partes. Y eso que muchos nos hemos gastado en repelente y postpicaduras una barbaridad pues solo una crema para evitar el dolor cuesta más de 8 euros. Encima, estamos con el miedo de que algunos mosquitos transmiten enfermedades», explican.
También alertan de la situación vivida el viernes pasado en una excursión al Marjal del Moros de escolares que acuden anualmente al humedal y nunca habían vivido una situación así. «Mi hija me explicó que no podía pasar a ver aves, que solo veían mosquitos por todas partes. Se pusieron repelente, repitieron también, pero no se salvaron. Regresaron con picaduras enormes y no pudieron descansar anoche del picor», contaba Mihaela, pidiendo que se incrementen los tratamientos en estas dos zonas.
