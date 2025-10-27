«Desesperados» con los mosquitos en dos puntos del Port de Sagunt

«Estamos desesperados con la plaga de mosquitos desde las últimas lluvias». Así se expresa a Levante-EMV Mihaela, una vecina de un barrio del Port de Sagunt cercano al río que lleva ya tramitadas dos incidencias a través de la APP municipal tanto el día 17 como el 25, pero afirma que la situación apenas mejora.

Aunque en el ayuntamiento aseguran haber reforzado los tratamientos antimosquitos antes y después de las lluvias, residentes en esta zona demandan más acciones. «Nos comen los mosquitos y son de todo tipo, normales, negros pequeños y grandes que dejan bultos que pican mucho. Saliendo a los parques por la calle con los niños ya te pican en todas partes. Y eso que muchos nos hemos gastado en repelente y postpicaduras una barbaridad pues solo una crema para evitar el dolor cuesta más de 8 euros. Encima, estamos con el miedo de que algunos mosquitos transmiten enfermedades», explican.

Picaduras sufrida por un niño. / Levante EMV

También alertan de la situación vivida el viernes pasado en una excursión al Marjal del Moros de escolares que acuden anualmente al humedal y nunca habían vivido una situación así. «Mi hija me explicó que no podía pasar a ver aves, que solo veían mosquitos por todas partes. Se pusieron repelente, repitieron también, pero no se salvaron. Regresaron con picaduras enormes y no pudieron descansar anoche del picor», contaba Mihaela, pidiendo que se incrementen los tratamientos en estas dos zonas.