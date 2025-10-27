FolkaSagunt regresa tras un año de parón

El Centro Mario Monreal de Sagunt acogerá este sábado, día 1 de noviembre, una nueva edición del FolkaSagunt. Aunque el año pasado no pudo celebrarse, esta cita con la música folk volverá de nuevo a la programación cultural del Ayuntamiento de Sagunt.

Titulado “De arriba abajo”, el espectáculo reunirá a Germans Caballer i amics, así como el grupo invitado “Kantal”. Esta última formación, procedente de las tierras interiores de las comarcas alicantinas, hará un recorrido por músicas tradicionales y populares a lo largo de todo del territorio valenciano, con unas propuestas actuales.

Kantal. / Levante EMV

Dada la fecha de celebración, festividad de todos los años, se hará un homenaje a todas las formaciones e intérpretes tradicionales a lo largo del país, "gracias a los cuales, hacemos sonar de nuevo esas músicas que integran nuestro patrimonio cultural inmaterial", dicen desde Germans Caballer.

La cita toma el nombre “De arriba a abajo”, que corresponde también en el programa de radio que encabezaba el periodista Toni Mestre, una persona "que tanto hizo por la difusión de nuestra lengua, nuestro folclore y nuestra música tradicional en los primeros años de la democracia", como señalan desde Germans Caballer antes de este FolkaSagunt que tendrá lugar este sábado en el Centro Mario Monreal, a las 20 horas.