La 'Nit Estellés' 2025 volverá a unir poesía y música en Sagunt

Compromís per Sagunt celebra la 'Nit Estellés' 2025. El acto se llevará a cabo este viernes 31 de octubre en el patio porticado del Mercado de Sagunt. En palabras de su portavoz local, Albert Llueca: “En la Nit Estellés, celebramos la palabra como trinchera de dignidad. Recordamos Vicent Andrés Estellés, Maria Beneyto, o Bru i Vidal como voces que hicieron del valenciano una lengua de resistencia, de ternura y de verdad. Su obra es memoria viva, clamor contra el olvido y faro para los que queremos un país con voz propia”.

Según explica Llueca: “En un momento en que el valenciano es marginado en instituciones que tendrían que defenderlo, la cultura acontece acción política. Reivindicamos la literatura como espacio de justicia, la lengua como derecho irrenunciable, y nuestros autores y autoras como cimientos de una identidad que no calla. La 'Nit Estellés' es nuestra, y la usamos para decir que existimos, resistimos y escribimos”.

Lectura y música

Tal y como señalan desde el partido nacionalista, el acto consistirá en una lectura de poemas por parte del público asistente, además de una actuación musical: “Este año, tendremos la suerte de poder contar, de nuevo, con la participación de la cantautora de Almenara, Eva Gómez, que nos presentará su nuevo trabajo “Ací estic. Jo soc aquella”, donde hace una interpretación de poemas de Maria Beneyto, en el año que la Acadèmia Valenciana de la Llengua ha dedicado a la poeta de València”, explica el portavoz valencianista.

“Invitamos a todo el mundo a participar en un acto tan especial, donde enaltecemos y recordamos la figura de Vicent Andrés Estellés, el poeta del pueblo. Estellés es una figura fundamental en la cultura de nuestro pueblo que representa a la poesía -y en general a la literatura- y ahora, más que nunca, hay que reivindicarla cómo toca. Os esperamos este viernes 31 de octubre, a las 18 horas, en el patio porticado del Mercat de Sagunt”, concluye Albert Llueca, secretario local de Compromís.