La pasión por el «bolet» sigue viva en Sagunt tras 27 años

El Grup d'Estudis Medioambientals, Salvador Vilalta, del Centre d'Estudis Camp de Morvedre y la asociación Amics dels Bolets han dado el pistoletazo de salida a sus 27 Jornadas Micológicas. Una edición que ha confirmado las grandes expectativas generadas dada la previsión de una buena recolección de bolets como consecuencia de la temporada de lluvias.

Esto se podrá comprobar este lunes en la inauguración de una interesante exposición, fruto de la recolección realizada este sábado a través de una salida a la montaña como primera actividad. Una muestra de distintas clases de setas en la Casa de Cultura Capellà Pallarés de Sagunt, que abrirá sus puertas a las 19 horas, después de un taller de clasificación y que permanecerá hasta el 29 de octubre.

Para el martes 28 de octubre, el Grup d'Estudis ha preparado una conferencia sobre "Hongos y el cambio climático", a cargo de Ignacio Tarazona Martínez, miembro de la Sociedad Micológica Valenciana (Somival).

El taller de cocina es otro de los imprescindibles del cartel. Este será el miércoles 29 y el viernes 31, tendrá lugar el tradicional "sopar boletaire" en el restaurante l'Efou, en el que se hará entrega de los ya consolidados premios Amanita Phalloide y la Amanita Caesarea.

Ruta de la tapa

El programa se completa con la III Ruta de la Tapa de Bolets, todos los jueves, desde el 30 de octubre hasta el 13 de noviembre. Una actividad en la que participa buena parte de la restauración de la ciudad de Sagunt, que ofrece en sus locales, interesantes bocados elaborados con setas.

La participación en esta ruta con cinco sellos (cinco establecimientos) da opción a una cena valorada en 60 euros en uno de los espacios gastronómicos colaboradores. Esta ruta cuenta con un trenet que circulará por a ciudad cada jueves para facilitar el acceso a los locales a todas aquellas personas que quieran degustar estos bocados.