Presupuesto de Sagunt: Casi 106 millones de euros de continuismo en "positivo" o en "negativo"

Transparente, participativo, eficaz, equilibrado, adaptado a las nuevas demandas, realista o continuista en positivo frente a falto de credibilidad y estrategia, triunfalista, lejano a la ciudadanía, grandilocuente, propagandístico o continuista en negativo. Estas fueron las valoraciones contradictorias que mereció el presupuesto de 105,7 millones de euros, que el gobierno de Sagunt aprobó inicialmente en el pleno extraordinario de este lunes, con el voto en contra de toda la oposición.

Además del repaso a los grandes números a los que se ha acabado de dar forma desde el primer borrador presentado el 8 de octubre, el informe del interventor con múltiples reparos a la tramitación del expediente centró buena parte del debate, aunque también en esta cuestión hubo disparidad de interpretaciones.

Por una parte, el concejal de Hacienda, Toni Iborra, limitó el alcance de este pronunciamiento a "una serie de recomendaciones sobre la elaboración del presupuesto, en la que me comprometo a trabajar, aunque es muy parecida a la que se reflejaba en ejercicios anteriores, cuando Compromís o el PP participaban en la confección de las cuentas".

Todo vale

Sara Cañada (PP), Manuel González (IP) y Maria Josep Picó (Compromís) dieron algunas pinceladas del informe del funcionario, que refleja que "no se han respetado los plazos", "hay cantidades que no ha tenido tiempo de estudiar", "no coincide en el capítulo de personal con el anexo de la plantilla", "falta documentación" o cuenta "con cambios de 2 millones de euros" desde que el interventor emitió su informe. La popular lamentó que pese a estos reparos "parece que todo vale", mientras el segregacionista alertó de que algunas de estas cuestiones podrían ser motivo de nulidad.

Más allá de este tema y en un debate con turnos exiguos que permitían hablar de un promedio de 10 millones de euros por minuto, desde el gobierno municipal repitieron los argumentos esgrimidos durante la presentación del presupuesto, que señalaron como "una hoja de ruta que nos lleva por el buen camino para atender las necesidades de las personas", según coincidieron en mencionar Iborra y el portavoz del grupo socialista, Javier Raro.

Oposición incoherente

Mientras el primero agradeció el tono constructivo de la oposición y el segundo se fijó más en su "incoherencia", Roberto Rovira (EU-Podem) también desde el gobierno destacó especialmente el incremento económico para la SAG, al tiempo que admitió los habituales problemas para ejecutar las cuentas y acusó a varios grupos de "pedir la mejora de los servicios y criticar el aumento del gasto".

En su réplica, Cañada señaló que estas cuentas "no dan respuesta a las necesidades de la ciudadanía" y puso el acento en los más de 4 millones de inversiones que dependen de la venta de solares. "El equipo de gobierno sabe que no van a llegar a esa cifra, pese al importante trabajo desarrollado por el departamento", apuntó. Otras críticas fueron la falta de "visión y eficiencia" o el merecimiento de Sagunto de tener algo más que "unos presupuestos que gastan mucho, pero transforman poco".

Maniobra mediática

González, por su parte, también señaló que estas cuentas "parecen más una maniobra mediática que unos presupuestos", lo que "denota la falta de gestión". Los incrementos millonarios en gasto corriente y de personal "sin mejoras en los servicios" fueron el otro apunte crítico del concejal de IP.

Desde Vox, mientras, su portavoz Alejandro Vila hizo un repaso de las propuestas de su formación que habían sido aceptadas, al menos en parte, como el aumento en las ayudas a los centros ocupacionales y Afacam o la inclusión de una partida para acciones de ayuda en municipios afectados por la dana de hace un año. A este respecto consideró "una vergüenza" que en los planes iniciales del gobierno municipal no se contemplara y se priorizaran las subvenciones a cooperación internacional o asociaciones de migrantes.

Triple récord

Picó, que fue la primera en intervenir desde la oposición, habló de un presupuesto de "triple récord" por su exceso de triunfalismo, "cuando en 2025 apenas se han ejecutado el 10 % de las inversiones y para 2026 pone obras indispensables en manos de la venta de solares"; la falta de transparencia, "con una participación y un diálogo solo aparentes"; así como la lejanía con la ciudadanía, en cuestiones como "educación, vivienda, patrimonio, promoción del valenciano, salud, zonas verdes, transporte o lucha contra el cambio climático".

Riesgo de colapso

El colapso al que se arriesga la ciudad si "el desarrollo económico no va a acompañado de desarrollo social" o las previsiones "hinchadas, como en años anteriores, sobre las ayudas que llegarán de otras administraciones" fueron otros puntos criticados por la portavoz de Compromís.