El Saguntino es colíder tras "un esfuerzo bestial"

El Atlético Saguntino logra una importante victoria a domicilio 1-2 contra el Recambios Colón en un encuentro en el que jugaron con uno menos tras la expulsión de Aitor Sáez por roja directa. Marcos Cano y Alberto Núñez fueron los goleadores de la tarde del domingo que dieron la victoria a los suyos. Con este resultado, los saguntinos son colíderes, pues están empatados a puntos con el Torrellano, de momento, ocupando la segunda posición.

Guillem Beltrán se mostró muy orgulloso de los suyos y tras el choque expresó que ’el esfuerzo ha sido bestial, los jugadores le han puesto muchas ganas. A pesar de jugar con uno menos, los chicos lo han dejado todo en el césped y han creído en sacar el partido hasta el final.

Once inicial del equipo rojillo. / Atco. Saguntino.

‘Nos alegra mucho ganar fuera de casa y más de la forma en la que ha sido. Los futbolistas lo han celebrado como en ningún encuentro y esto nos va a dar mucha moral para seguir en esa confianza y esa dinámica ganadora. Creo que nos va a ayudar mucho esta victoria de cara a la temporada’, añade Beltrán.

"Con mucho compromiso"

Los saguntinos, a pesar de jugar con uno menos en el césped no se vinieron abajo y afrontaron el choque como si estuvieran en igualdad de condiciones con el rival: ’Cuando nos quedamos con uno menos, como tenemos trabajado tener inferioridad numérica en alguna línea para poder igualar el partido, lo que hemos hecho es tener tres arriba. Va con la misma línea de lo que venimos viendo del equipo, es un grupo que corre mucho y con mucho compromiso. Hemos jugado como si no tuviéramos uno menos’.