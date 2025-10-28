El archivo de la empresa que impulsó el nacimiento del Port de Sagunt sale a la luz

El fondo documental de la antigua Compañía Minera de Sierra Menera, la empresa que impulsó el nacimiento del Port de Sagunt al construir un embarcadero desde donde exportar el hierro extraído en Setiles (Guadalajara) y Ojos Negros (Teruel), va a salir a la luz tras décadas en las que era inaccesible.

Tras más de un año de trabajo de la delegación de Archivos y Bibliotecas para ordenar todo el material en una nave, el ayuntamiento lo va a poner a disposición del público a partir de este jueves en sus instalaciones del antiguo edificio Bancaja de la calle Camí Reial. La idea es que se pida 'on-line' o de forma presencial el material que interese y, al cabo de unos días, ya haya sido trasladado allí para que se pueda consultar.

Se trata de un paso muy esperado por numerosos estudiosos y largamente reivindicado en la ciudad, como han coincidido en señalar responsables municipales al presentar a la iniciativa a representantes de diversas asociaciones de la ciudad y a dos investigadores que han buceado durante largas jornadas en la historia del Port de Sagunt: Buenaventura Navarro y el exalcalde de Sagunt, Manuel Girona, que presidía el Centre d' Estudis del Camp de Morvedre cuando esta entidad logró la cesión de ese archivo que, posteriormente, ha acabado en manos del ayuntamiento.

Un momento de la presentación, en el ayuntamiento. / Daniel Tortajada

Todos ellos han coincidido en resaltar su gran significación y la mayoría confesaban estar tanto agradecidos como emocionados. "Pensaba que no lo iba a ver en vida", ha admitido Pepe Vila, desde la asociación de Amigos de la Escuela de Aprendices. "Hemos insistido tanto que éste es un día de fiesta, de una gran fiesta", ha apuntado Manuel Girona, el coautor junto a Vila de varios artículos publicados por Levante-EMV reivindicando la importancia de poner al alcance este legado.

Desde el Centre d'Estudis Camp de Morvedre, Lluís Alcaide ha recordado ese papel de Girona en que la entidad "asumiera el archivo para que no se perdiera" y que Amparo Andrés Fuertes pudo hacer entonces, gracias a una beca de Bancaja, la herramienta que organiza y categoriza aún hoy los documentos. También Maria Hebenstreit ha celebrado la noticia justo poco antes del I Congreso de Archivos Industriales organizado por la entidad en el Port en colaboración con la Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto de Sagunto (APIPS); una unión que ha dado lugar a una nueva Asociación de Archivos Industriales de Sagunto que velará, entre otras cosas, "porque se abra el archivo de la siderurgia", según destacó Alfredo Larios desde APIPS, defendiendo además que el propio ayuntamiento abogue por "esa visión global", en una iniciativa que dijo acoger el alcalde, para así trabajar por poner al alcance de la ciudadanía "los fondos de otras empresas como Ferroland o la Caja de Ahorros de Sagunto".

Otro momento de la presentación. / Daniel Tortajada

Más trabajo

El procedimiento escogido por el ayuntamiento para abrir los fondos de Menera es el que ha visto "más sencillo" para permitir que los documentos se puedan consultar, como ha explicado el alcalde, Darío Moreno.

No obstante, el consistorio sigue trabajando «en paralelo» en varias direcciones, como también le reivindicaron desde APIPS y los Amigos de Aprendices. Una de ellas es adecuar el Centro Cívico como sede del futuro archivo industrial de la ciudad, una obra cuyo presupuesto se ha estimado en 100.000 euros más otros 130.000 en mobiliario, según ha detallado la edil del ramo, Ana María Quesada.

A esto se le suma el objetivo del departamento de «sacar de las cajas» el fondo documental de la antigua siderurgia y clasificarlo para así poder ir haciéndolo también accesible al público. "En dos años hemos dado pasos decisivos para que el Archivo Industrial sea una realidad. No sabemos si en dos años estará todo el edificio y todo catalogado, pero este movimiento no va a parar", ha dicho reconociendo que si este asunto "sigue en la agenda política" es porque se ha reivindicado desde distintos colectivos a los que también ha agradecido sus "aportaciones constructivas".

Andoni Sarasola, en la locomotora 501 de Sierra Menera. / Levante-EMV

"Homenaje" a Andoni Sarasola y a otras cinco personas

El estudioso Buenaventura Navarro quiso "rendir homenaje" a las personas que "están en los documentos" de ese archivo de Sierra Menera, "esos hombres y mujeres que dieron vida a los proyectos industriales y que no son reconocidos ni casi figuran en las grandes fechas conmemorativas". En concreto, quiso recordar seis trayectorias: Miguel Ángel Navarro Maorad (hijo, nieto y sobrino de trabajadores de la compañía desde sus inicios), varios empleados que participaron en su Jurado de Empresa, Emilio García Navarro, José Palacios Fernández y José María Piró Rodríguez, Adolfo Urrea (viejo minero en las minas de Ojos Negros desde los años veinte) y Andoni Sarasola, ingeniero que dirigió la empresa desde 1947 durante 20 años "que quiso y defendió a la Compañía y a sus trabajadores, marchándose hacia 1967 cuando entró el grupo de control del Banco Urquijo al no compartir sus proyectos ni decisiones sobre la empresa que coadyuvarían y la abocarían a su desaparición", ha asegurado.

La memoria de este último ingeniero perdura en el Port de Sagunt y, desde 2008, cuenta con una avenida dedicada a su memoria tras una inauguración que reunió a parte de su familia, incluida su hija Arantza Sarasola y su yerno, Javier Moll, vicepresidenta y presidente del grupo editorial Prensa Ibérica al que pertenece Levante-EMV.