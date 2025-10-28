El conservatorio de Sagunt logra más ayuda pero fuera de la red autonómica

Una subvención de 322.000 euros de la Generalitat Valenciana ayudará al mantenimiento y la cobertura de gastos del Conservatorio Joaquín Rodrigo de Sagunt . La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha asignado está subvención para el ejercicio 2025 lo que, según el ayuntamiento, "supone un incremento progresivo y sustancial respecto a otros años", según explican en un comunicado.

El concejal de Educación, Raúl Palmero, ha agradecido a la Conselleria la concesión de esta subvención destinada al funcionamiento y el mantenimiento del Conservatorio Joaquín Rodrigo.

No obstante, el socialista ha añadido que considera la cantidad asignada “claramente insuficiente para cubrir las necesidades reales” de este centro que desempeña “un papel esencial” en la formación artística de la juventud saguntina, así como en la vida cultural de la ciudad.

Integración pendiente

También ha recordado una vieja reivindicación municipal: “Llevamos años reclamando a la Generalitat Valenciana que dé un paso firme y decidido de una vez para que el Conservatorio Joaquín Rodrigo se integre plenamente en la red autonómica de conservatorios”.

Esa integración estuvo cerca en la etapa del gobierno autonómico del Botànic y, de hecho, en los presupuestos de 2023 la Generalitat Valenciana incluyó por primera vez al Ayuntamiento de Sagunt como beneficiario de una subvención directa en la línea «Ayudas a Corporaciones locales con personal en conservatorios de la Generalitat Valenciana (GVA) acogidos a convenios». Pero, luego, todo se frustró, en algo que el gobierno local atribuyó a finales de 2023 a la falta de la firma de la Conselleria en un momento en el que el coste del centro para el consistorio ya era cercano a los 800.000 euros, como ya informó este diario.