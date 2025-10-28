Educación pide a Quartell 5.800 m2 para remodelar el colegio

El Partido Popular de Quartell ha exigido al ayuntamiento que "respalde el proyecto de ampliación del CEIP Santa Anna, que cuenta con el visto bueno de la conselleria de Educación", adelantaban los populares. El PP hace esta petición tras la reunión mantenida entre la comunidad educativa y el Ayuntamiento de Quartell con el director general de Infraestructuras Educativas, a la que asistía la alcaldesa, el director del centro, la AMPA y la portavoz popular en el consistorio, encuentro en el que "se ha avalado el proyecto definido durante años por el PP de Quartell", afirmaban los populares en un comunicado.

“En esta reunión se confirmó que el proyecto impulsado por el PP ya contemplaba las soluciones necesarias para esta infraestructura”, ha informado la portavoz del PP, Eva Vilar, quien ha asegurado que “la conselleria ha ratificado la necesidad de una intervención urgente para resolver las carencias estructurales del centro educativo, una situación que el PP ha puesto de manifiesto durante años”.

Remodelación y ampliación

En este sentido, ha concretado que “se ha confirmado la superficie dotacional necesaria para este proyecto, 5.786 m2, que se apoya en una modificación urbanística aprobada hace más de una década”. Además, ha informado que “la Dirección General de Infraestructuras Educativas prioriza la reforma y rehabilitación de los edificios existentes para alargar la vida útil del centro, evitando la demolición salvo en casos de patologías graves”.

Igualmente, ha detallado Vilar que “la conselleria tiene la intención de avanzar con la máxima celeridad por lo que el anuncio previo de licitación para la redacción del proyecto se podría realizar lo antes posible, con la previsión de que la redacción esté en marcha antes de 2026”.

Para la concejala del PP, el proyecto urge porque “según el informe de necesidades actualizado, solo existen ocho aulas de primaria que cumplan con el espacio normativo, inexistencia de biblioteca, falta de sala de informática, carencia de un porche en el patio y la falta de un gimnasio”.

No obstante, ha advertido que “el plazo planeado por conselleria depende directamente de la respuesta municipal sobre la disponibilidad del suelo y la situación urbanística de las edificaciones existentes”. Por tanto, ha esgrimido, “ahora el ayuntamiento tiene la responsabilidad de decidir: puede respaldar el proyecto que ya está definido, avalado por la normativa y alineado con el deseo de las familias, o puede optar por buscar otra parcela, ignorando el consenso social y técnico y demorando más la remodelación del centro simplemente por no asumir que la propuesta parte del Partido Popular”.

Respuesta municipal

A este respecto, la alcaldesa ha adelantado a Levante-EMV que ya ha trasladado a la dirección general toda la colaboración necesaria y la disponibilidad de los metros cuadrados exigidos para que la remodelación del colegio se inicie lo antes posible y en la misma línea se ha pronunciado el centro educativo, según la mandataria. "El ayuntamiento va a facilitar los metros que se necesiten", adelantaba Cristina Marqués. Sin embargo, matiza que ese suelo, en el que se levantan pistas deportivas, la biblioteca y el polideportivo, debería mantenerse de uso público, es decir que aunque pudiera utilizarse por el centro educativo integrándose en el mismo, al finalizar el horario lectivo, pudiera ser utilizado por los vecinos y vecinas como hasta ahora. "Confiamos en el buen hacer y que se siga manteniendo el contacto con el ayuntamiento y la comunidad educativa para el desarrollo del proyecto".

Por último, ha destacado Vilar que “desde el PP continuaremos vigilantes para que las obras de ampliación se realicen con sentido común, respetando el patrimonio municipal y resolviendo las carencias del centro sin desmantelar servicios esenciales. Quartell merece soluciones, no bloqueos partidistas”.