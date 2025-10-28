La normalidad regresa al Teatro Begoña del Port de Sagunt

La normalidad ha regresado al Teatro Begoña del Port de Sagunt tras reparar el ayuntamiento el desprendimiento detectado en el falso techo del que informó únicamente Levante-EMV. «Lo arreglamos en cuestión de días; el viernes pasado ya estaba listo pero, por no marear a la gente, pensamos que era mejor mantener en el Auditorio de Sagunt el concierto de Omar Vilalta y no volverlo a llevar allí», explicaba la concejala de Cultura, Ana María Quesada a preguntas de este rotativo.

La noticia adelantada por este diario de que unos desperfectos obligaron a aplazar un concierto de la soprano local Silvia Vázquez y a trasladar otro al Auditorio del núcleo histórico hizo que cundiera el temor a más cambios en la programación prevista en noviembre, que incluye actuaciones de la Unión Musical Porteña por Santa Cecilia.

Desplazamiento

Esto último, en realidad no sería nuevo, pues la banda de esta última formación ya tuvo que desplazarse recientemente a Canet para ofrecer un concierto muy especial con la Unión de Marratxí (Mallorca), debido a la falta de espacio en el escenario para albergar a tantos músicos a la vez.

Ahora, sin embargo, la reparación evita nuevos cambios en la programación prevista en el Teatro de Begoña.