Estos son los perfiles que busca Sagunt para ampliar su plantilla municipal

El gobierno municipal de Sagunt aprovechó una de sus últimas juntas para poner en marcha media docena de procedimientos de contratación de personal con el objetivo de cubrir 11 plazas de su plantilla.

Las convocatorias más numerosas buscan cinco guardias rurales y tres trabajadores sociales, mientras que el resto culminará con la incorporación al ayuntamiento de un ingeniero industrial, un animador juvenil de tiempo libre y un arquitecto.

Turno libre

Todos ellos son por turno libre, es decir, se trata de la contratación de personal externo, ya tienen abierto el plazo de presentación de instancias, después de su publicación en documento oficial, y se corresponden con ofertas de empleo público entre los ejercicios 2022 y 2024.

Los aspirantes a las plazas de la guardia rural deberán acreditar una titulación equivalente o superior a la Enseñanza Secundaria Obligatoria, además del A2 de valenciano y el carné de conducir tipo B, requisitos estos dos últimos que no se repiten en el resto de convocatorias.

Titulación

Para el arquitecto o el ingeniero se exige los correspondientes títulos universitarios, en el segundo caso en las especialidades de electricidad mecánica, electrónica industrial o química industrial; el grado o diplomatura de trabajo social para esos puestos o el Bachillerato y título homologado de animador juvenil para esa vacante.

Ayuntamiento de Sagunt en una imagen de archivo. / Daniel Tortajada

El procedimiento es similar en todos los casos y arranca con la presentación de una instancia dirigida a Alcaldía con el justificante del pago de la tasa o el derecho de exención.

Fase oposición

Tras una primera criba para dejar atrás a quienes no se ajusten a los requisitos, los ejercicios constarán de una fase de oposición con el 75 % de la valoración, que incluye un primer ejercicio escrito con entre 50 y 100 preguntas tipo test y un segundo caso práctico. Algunas convocatorias incluyen un tercer examen con preguntas del temario específico.

En la posterior fase de concurso con hasta 25 puntos, todas las plazas coinciden en valorar hasta con 10 los servicios prestados, un máximo de cinco tanto por formación y perfeccionamiento como por valenciano, hasta cuatro por otros idiomas comunitarias y uno por méritos académicos.

Bolsa de trabajo

Esta baremación pondrá fin al procedimiento para elegir a los mejor cualificados, que posteriormente serán nombrados. Entre quienes no hayan sido seleccionados, pero hayan aprobado la oposición, se constituirá una bolsa de trabajo con dos años de vigencia para cubrir futuras necesidades.